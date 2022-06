Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w sobotę w nagraniu wideo, że rakietowe uderzenia Rosji na jego kraj to działania na pokaz, które nie mają żadnego strategicznego znaczenia. Zapowiedział też odbicie miast okupowanych przez wojska rosyjskie. Boris Jonson zaapelował do przywódców państw grupy G7 o "nieporzucanie" Ukrainy po 4 miesiącach rosyjskiej inwazji. Zapowiedział również dodatkową brytyjską pomoc dla Ukrainy. Najnowsze informacje ze 123. dnia wojny na Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

06:20

W Kijowie doszło do wybuchów. Na miejsce wyjechały ekipy ratunkowe - poinformował w niedzielę rano mer miasta Witalij Kliczko na Telegramie.

"W dzielnicy Szewczenkowskiej w Kijowie było kilka wybuchów. Brygady pogotowia i ratownicy jadą na miejsce" - napisał Kliczko.



Wcześniej o wybuchach powiadomiły media. Portal Suspilne pisał, że widać kłęby dymu.

06:05

Ukraiński państwowy inspektorat nadzoru jądrowego poinformował na Telegramie, że wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę budynki instytutu naukowego w Charkowie, na terenie którego znajduje się badawcza instalacja jądrowa Źródło Neutronów. Po ataku nie odnotowano wzrostu promieniowania.

"Brak zagrożeń radiologicznych dla Polski w związku z ostrzałem Narodowego Centrum Badawczego w Charkowie. Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) monitoruje sytuację radiacyjną kraju i nie odnotowała żadnych niepokojących wyników aparatury pomiarowej" - przekazała na Twitterze Państwowa Agencja Atomistyki.

Inspektorat ostrzegł, że rosyjskie ataki sprawiają, że utrzymuje się ryzyko uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na stan bezpieczeństwa nuklearnego. "Po raz kolejny podkreślamy, że instalacja doświadczalna Źródło Neutronów nie jest przygotowana do eksploatacji w warunkach działań bojowych" - wskazano w komunikacie.

06:03

Brytyjski premier Boris Jonson zaapelował w sobotę do przywódców państw grupy G7 o "nie porzucanie" Ukrainy po 4 miesiącach rosyjskiej inwazji. Johnson zapowiedział dodatkową brytyjską pomoc dla Ukrainy.

W oświadczeniu opublikowanym przez urząd premiera na Downing Street w przeddzień rozpoczęcia obrad G7, Johnson zapowiedział, że rząd brytyjski jest "gotów dostarczyć Ukrainie dodatkowe 525 mln dolarów" w formie gwarancji kredytowych Banku Światowego.

Zwiększyłoby to wysokość łącznej pomocy Londynu dla Kijowa do ok. 1,5 mld dolarów.

06:02

Zełenski przypomniał, że rozpoczyna się piąty miesiąc wojny, a Rosję stać tylko na działania na pokaz.



"Wszystkie nasze miasta - Siewierodonieck, Donieck, Ługańsk - odbijemy. Nigdy nie zapomnieliśmy o Chersoniu, Melitopolu, Berdiańsku, Energodarze, Mariupolu, wszystkich innych miastach Ukrainy, które będą tylko ukraińskie dzięki naszym bohaterom, dzięki każdemu, kto nie ulega załamaniom emocjonalnym, walczy i wie, że zwycięstwo jest przed nami" - zapewnił Zełenski.

06:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w sobotę w nagraniu wideo, że rakietowe uderzenia Rosji na jego kraj to działania na pokaz, które nie mają żadnego strategicznego znaczenia. Zapowiedział też odbicie miast okupowanych przez wojska rosyjskie.

"45 rosyjskich rakiet za noc i dzień przez ostatnią dobę. Obwód żytomierski, lwowski, czernihowski, Mikołajów i wieczorem też uderzenia rakietowe. Różne typy rakiet i różne miejsca ich wystrzelenia. Wszystkie były wystrzelony tylko w jednym celu - pokazać, że Rosja może docisnąć, że rosyjskiej armii coś się może udać" - stwierdził Zełenski.