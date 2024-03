Wprowadzamy dodatkowe środki bezpieczeństwa w Kijowie w związku z zamiarami Rosji dotyczącymi zwiększenia liczby ataków rakietowych na cele cywilne na Ukrainie i ryzykiem przenikania do miasta grup dywersyjnych wroga - poinformowały władze ukraińskiej stolicy. Rosja znacznie zwiększyła w marcu import białoruskiej benzyny, by uniknąć braków na rynku z powodu ukraińskich ataków dronami na rosyjskie rafinerie - poinformowała agencja Reutera, powołując się na cztery różne źródła. Czwartek, 28 marca 2024 r. to 764. dzień inwazji Rosji przeciwko Ukrainie.

19:49 Wprowadzamy dodatkowe środki bezpieczeństwa w Kijowie w związku z zamiarami Rosji dotyczącymi zwiększenia liczby ataków rakietowych na cele cywilne na Ukrainie i ryzykiem przenikania do miasta grup dywersyjnych wroga - poinformowały władze ukraińskiej stolicy. Nie da się też wykluczyć prób operacji służb specjalnych wroga, obliczonych na destabilizację sytuacji w naszej stolicy - powiadomił na Telegramie Serhij Popko, szef kijowskiej wojskowej administracji miejskiej. W związku z tymi zagrożeniami władze Kijowa, które spotkały się na posiedzeniu rady obrony miasta, zapowiedziały "pilne rozważenie" konieczności organizowania imprez masowych z udziałem znacznej liczby osób, a także dokonanie przeglądu dokumentów dotyczących funkcjonowania m.in. transportu publicznego oraz sposobu przeprowadzania wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, medycznych i rozrywkowych. Zobacz również: Apel Zełenskiego. "Nie mamy już prawie artylerii" 19:47 Rosja na 100 proc. wykorzystuje przerwę we wsparciu USA dla Ukrainy; nie mamy już prawie w ogóle artylerii - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że bez amerykańskiego wsparcia Ukraina przegra, a wojna bardzo szybko może "przyjść do Europy". Zełenski rozmawiał z reporterem CBS pośród ruin osiedla w niezidentyfikowanym mieście na wschodzie Ukrainy. Pytany o sytuację na froncie ocenił, że Ukrainie udało się ustabilizować sytuację i jest ona lepsza niż dwa-trzy miesiące temu, kiedy siły ukraińskie zmagały się z dużym deficytem amunicji artyleryjskiej. Prezydent przestrzegł jednak, że ukraińskie wojska nie będą w stanie wytrzymać dużo dłużej bez wsparcia ze strony USA i że pomoc potrzebna jest jak najszybciej, zwłaszcza w obliczu tego, że na przełomie maja i czerwca spodziewana jest duża rosyjska ofensywa. 17:53 Rosyjski myśliwiec Su-35 runął w czwartek do morza w pobliżu Sewastopola na okupowanym przez Rosję Krymie; według wstępnych doniesień pilot przeżył, a maszyna mogła zostać zestrzelona omyłkowo przez rosyjską obronę przeciwlotniczą - podało Radio Swoboda. Zobacz również: Fatalna pomyłka Rosjan. Zestrzelili własny myśliwiec u wybrzeży Krymu? 15:05 Rosja znacznie zwiększyła w marcu import białoruskiej benzyny, by uniknąć braków na rynku z powodu ukraińskich ataków dronami na rosyjskie rafinerie - poinformowała agencja Reutera, powołując się na cztery różne źródła. Rosja 1 marca zakazała eksportu benzyny, a - jak twierdzą źródła znające dane statystyczne - w pierwszej połowie miesiąca sprowadziła z Białorusi prawie 3 tys. ton paliwa. W lutym import wynosił 590 ton, a w styczniu w ogóle nie było dostaw benzyny z Białorusi. Dwa źródła w przemyśle naftowym podały, że trwają rozmowy na temat dalszego importu między rządem i firmami naftowymi. Jedno z tych źródeł dodało, że rozmowy są trudne, bo Białoruś woli eksportować swą benzynę na rynki międzynarodowe. Drugie źródło dodało, że wielkość importu, o który będzie zabiegać Rosja, zależy od tempa napraw w rafineriach. 15:01 Rosjanie w tymczasowo okupowanym Sewastopolu przygotowują się do odparcia ataków ukraińskich grup dywersyjno-rozpoznawczych - poinformował ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz. Ruch oporu Atesz również przekazał, że po atakach ukraińskich dronów rosyjskie dowództwo postawiło sobie za zadanie zwiększenie liczby systemów obrony powietrznej w Sewastopolu. Ruch oporu ponownie wezwał wszystkich mieszkańców Krymu do rejestrowania ruchów rosyjskich wojsk na półwyspie i przekazywania tych informacji do swoich koordynatorów w celu przekazania ich Siłom Zbrojnym Ukrainy. 12:51 W Brukseli odbyło się dziś nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina, zainicjowane przez Kijów w związku z masowym ostrzałem ukraińskiej infrastruktury krytycznej przez wojska rosyjskie - podaje Ukrinform. "Minister obrony Ukrainy Rustem Umerov poinformował sojuszników o konsekwencjach rosyjskich ataków, środkach zaradczych podjętych przez Ukrainę i wezwał państwa członkowskie NATO do zapewnienia dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz pocisków w celu ochrony ukraińskich miast i obywateli" - czytamy w oświadczeniu ukraińskiego ministerstwa obrony. 12:13 "Rosyjskie wojska po raz drugi w ciągu jednego dnia zaatakowały Berysław z dronów. W wyniku zrzucenia materiałów wybuchowych dwie osoby zostały ranne" - czytamy w komunikacie władz obwodu chersońskiego na Telegramie. 11:34 Z obawy przed atakami powietrznymi Ukrainy rosyjskie wojskowe samoloty transportowe Ił-76, stacjonujące dotąd w Pskowie przy granicy z Estonią, zostały przeniesione o ok. 2.7 tys. km na wschód, do Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego na Syberii - podał w czwartek dziennik "Louna-Eesti Postimees". Stacjonujące w Pskowie Iły-76 stały się celem ukraińskiego ataku z użyciem dronów 29 sierpnia ubiegłego roku, w wyniku którego zniszczono cztery i uszkodzono kilka innych maszyn. 10:15 "Atak i jego odpieranie trwały prawie cztery godziny i działaliśmy w różnych kierunkach. Wróg wysyłał drony i z Morza Czarnego, i z terenów tymczasowo okupowanych" - powiedziała rzeczniczka wojsk ukraińskich na południu kraju Natalia Humeniuk w telewizji, dodając, że atakowano kilkoma grupami dronów Shahed. Podkreśliła, że ponownie atakowano obiekty energetyczne, ale także obiekty przemysłowe, "podstępnie kierując drony nad zabudową mieszkalną". Siły obrony południa Ukrainy podały natomiast na Telegramie, że na południu atakowano również infrastrukturę transportową, m.in. w obwodzie zaporoskim. Odłamki strąconych dronów spadły na budynki mieszkalne. Wybuchł pożar i uszkodzonych zostało co najmniej 10 domów, a dwie osoby zostały ranne. Podczas ataku siły rosyjskie użyły lotnictwa strategicznego i taktycznego. W obwodzie zaporoskim strącono 11 dronów, dniepropietrowskim - 3, a odeskim - dwa. 10:12 Od powitania przez premiera Donalda Tuska premiera Ukrainy Denysa Szmyhala na dziedzińcu przed KPRM rozpoczęły się w czwartek po godz. 9.30 polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim rolnictwa i sytuacji na granicy Polski z Ukrainą, a także m.in. wsparcia Ukrainy amunicją. 10:11 Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, przyleciał do Delhi, aby promować kijowską wizję drogi do pokoju i wzmocnić stosunki z Indiami. "Opierając się na dialogu między (prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim) a (premierem Indii Narendrą Modim), zwrócimy szczególną uwagę na formułę pokojową" - napisał Kuleba na platformie mediów społecznościowych X. Ukraina chce zorganizować szczyt światowych przywódców bez Rosji w nadchodzących miesiącach, aby rozwinąć "formułę" pokojową, która wzywa między innymi do wycofania rosyjskich wojsk z jej terytorium. Rosja odrzuciła ukraińską inicjatywę dyplomatyczną. 09:21 537 dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej - przekazało w czwartek Biuro Prokuratora Generalnego na Telegramie. Dane nie są pełne, trwają prace nad ustaleniem liczby ofiar na obszarach działań wojennych, na terytoriach tymczasowo okupowanych i wyzwolonych - dodano. "Ponad 1806 dzieci ucierpiało na Ukrainie w wyniku agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na pełną skalę. Do rana 28 marca 2024 r., według oficjalnych informacji od prokuratorów ds. nieletnich, 537 dzieci zostało zabitych, a ponad 1269 odniosło obrażenia różnego stopnia" - podano w komunikacie. 08:46 Rosyjska armia próbuje przeprowadzić bezzałogowe rozpoznanie wzdłuż linii frontu na południu i na tyłach- przekazała Natalia Humeniuk, szefowa Wspólnego Centrum Prasowego Dowództwa Operacyjnego "Południe". "Wciąż liczą straty i jeszcze się z nich nie otrząsnęli. Widzimy, że nie ma żadnej aktywności grupy morskiej na wodach Morza Czarnego ani Morza Azowskiego. Starają się monitorować sytuację na powierzchni za pomocą radaru, nie pełniąc służby bojowej" - zaznaczyła. 06:48 "W nocy 28 marca 2024 r. wróg przeprowadził atak rakietowy i powietrzny na Ukrainę przy użyciu trzech pocisków manewrujących X-22 i pocisku antyradarowego X-31P (z Morza Czarnego), przeciwlotniczego pocisku kierowanego S-300 (obwód doniecki) i 28 bezzałogowych samolotów szturmowych Shahed-136/131 (obszar startowy obwód kurski - Rosja, Przylądek Chauda - Krym)" - czytamy w oświadczeniu ukraińskich sił obrony powietrznej. 05:33 Gen. Christian Freuding przekazał, że w Berlinie zdecydowano o dostarczeniu amunicji na Ukrainę w trzech etapach, a bieżąca dostawa będzie realizowana w ramach pierwszego z nich. Drugi etap zakłada, że Niemcy wesprą czeską inicjatywę i wezmą na siebie koszty zakupu 180 tys. pocisków, które zostaną przekazane Kijowowi w drugiej połowie tego roku. Gen. Christian Freuding przekazał, że w Berlinie zdecydowano o dostarczeniu amunicji na Ukrainę w trzech etapach, a bieżąca dostawa będzie realizowana w ramach pierwszego z nich. Drugi etap zakłada, że Niemcy wesprą czeską inicjatywę i wezmą na siebie koszty zakupu 180 tys. pocisków, które zostaną przekazane Kijowowi w drugiej połowie tego roku. Niemcy zawarły też dwustronne porozumienie na dostawę Ukrainie kolejnych 100 000 pocisków w czwartym kwartale roku. 05:17 W środę w Charkowie zginęła co najmniej jedna osoba. Urzędnicy przekazali, że czworo dzieci, w tym trzymiesięczne niemowlę, znalazło się wśród 19 osób rannych w Charkowie w ostatnich nalotach na miasto, z których niektóre spowodowały przerwy w dostawie prądu, w tym w Charkowie. 05:10 Jeśli kraje zachodnie dostarczą Ukrainie myśliwce F-16, samoloty te nie zmienią sytuacji na polu walki - stwierdził Władimir Putin w trakcie wizyty u wojskowych pilotów. Dodał jednak, że myśliwce mogą przenosić broń jądrową nuklearną i Moskwa będzie musiała wziąć to pod uwagę w swoich planach wojskowych wojskowym.