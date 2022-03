W ciągu ostatnich kilku dni, w trakcie organizacji korytarzy humanitarnych, Rosja dopuściła się rażących naruszeń zawartych wcześniej porozumień o zawieszeniu broni - powiedziała Wereszczuk.

W obecnie panujących warunkach nie możemy bezpiecznie ewakuować ludzi - dodała. Zwróciła uwagę na szczególnie trudną sytuację mieszkańców Iziuma i Mariupolu.



Minister przekazała, że trasy dostarczania pomocy humanitarnej do zajętych lub okrążonych przez okupantów terytoriów w obwodach ługańskim, donieckim, zaporoskim, charkowskim, kijowskim, czernihowskim, sumskim i chersońskim są opracowywane.



Jej zdaniem kwestią otwartą pozostaje ewentualne otwarcie dziś trasy ewakuacyjnej z okrążonego przez rosyjskie wojska, liczącego ponad 430 tys. mieszkańców, portowego Mariupolu. Wereszczuk poinformowała, że Rosjanie nadal kontrolują zajęty we wtorek szpital, w którym 400 pacjentów i pracowników placówki przetrzymywanych jest w charakterze zakładników. Dodała, że Rosjanie otworzyli ogień z terytorium zajętego w Mariupolu szpitala.



Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował dziś o udanej ewakuacji z położonego nad Morzem Azowskim miasta około 20 tys. mieszkańców, którzy od rozpoczęcia 24 lutego rosyjskiej inwazji z wyjeżdżali z miasta prywatnymi samochodami. Denysenko dodał, że co najmniej 200 tys. osób pilnie potrzebuje ewakuacji z miasta.