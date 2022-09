"W przypadku obwodu charkowskiego mamy oszałamiający sukces ukraiński, odniesiony relatywnie niewielkimi siłami, ponieważ Ukraińcy nie ściągali odwodów z Korpusu Rezerwowego ani z innych odcinków frontu. Uderzyli niejako tym, co mieli" - ocenił kontrofensywę ukraińską w Radiu RMF24 Jarosław Wolski, analityk "Nowej Techniki Wojskowej. Duża część obiecanego przez Niemcy sprzętu wojskowego wciąż nie dotarła na Ukrainę. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba pisze o niepokojących sygnałach w tej sprawie. We wtorek o wojnie w Ukrainie rozmawiali Olaf Scholz i Władimir Putin. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 202. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 13.09.2022 roku.

22:18 Rekomendacje dotyczące porozumienia o międzynarodowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy zaprezentowali prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu współprzewodniczący specjalnej grupy eksperckiej - szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak i były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rassmusen. Rekomendacje te mają stać się bazą przyszłego międzynarodowego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa - Kyiv Security Compact, podaje agencja Interfax-Ukraina. Dokument, jak z kolei relacjonuje portal Ukrainska Prawda, zakłada m.in., że Ukraina potrzebuje armii, która będzie w stanie bronić się przed Rosją i odpowiednich środków na jej utrzymanie. Grupa gwarantów może obejmować USA, Wielką Brytanię, Kanadę, Polskę, Włochy, Niemcy, Francję, Australię, Turcję, a także kraje Europy Północnej i państwa bałtyckie oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej. 22:10 Mimo dużych problemów, Rosja wciąż ma duże zdolności wojskowe do wykorzystania nie tylko na Ukrainie, ale potencjalnie także gdzieś indziej - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby. Zapowiedział też wysłanie Ukrainie kolejnego pakietu uzbrojenia w nadchodzących dniach.

22:08 Ukraina ma pełną kontrolę nad ponad 4000 km kw. terytorium odbitego od sił rosyjskich i stabilizuje sytuację na kolejnych 4000 km kw. - powiedział wprezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu wideo. Szczegółowo przeanalizowaliśmy sytuację na wyzwolonym terytorium naszego państwa. Obecnie działania stabilizacyjne zostały zakończone na obszarach o łącznej powierzchni ponad 4000 km kw., a stabilizacja trwa w przybliżeniu na takim samym wyzwolonym terytorium. Odkrywane są niedobitki okupantów i grup sabotażowych, kolaboranci są zatrzymywani i przywracane jest pełne bezpieczeństwo - mówił Zełenski.

20:58 Ministerstwo spraw zagranicznych Rumunii złożyło we wtorek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w Hadze wniosek o interwencję w sprawie domniemania popełnienia przez siły zbrojne Rosji aktów ludobójstwa podczas wojny na Ukrainie. Jak poinformował na twitterze szef rumuńskiej dyplomacji Bogdan Aurescu, Bukareszt tym samym popiera złożoną przez Kijów skargę w sprawie domniemania popełnienia aktów ludobójstwa. 20:28 Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył, że Ukraina nie odrzuca negocjacji z Rosją, ale jest gotowa zgodzić się na nie tylko pod warunkiem pełnego przywrócenia integralności terytorialnej jego kraju - podał portal Ukrainska Prawda. Nikt nie odrzuca opcji negocjacji, każda wojna kończy się rozmowami, ale pytanie brzmi, jaką w danej chwili masz sytuację negocjacyjną przy stole. Dziś negocjacje z Rosją toczą się na polu bitwy i to jedyny rodzaj negocjacji, który Moskwa naprawdę rozumie - powiedział Kułeba. 20:21 Wojska rosyjskie nadal dopuszczają się grabieży - podaje sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy we wtorek wieczorem, informując o działaniach przeciwnika na terytoriach okupowanych. Według danych sztabu generalnego, na trasie Starobielsk-Ługańsk zauważono około 300 samochodów, głównie z tablicami rejestracyjnymi obwodu charkowskiego. "Większość aut miała przyczepy, załadowane zagrabionymi rzeczami. Za kierownicą - rosyjscy wojskowi" - napisano w wieczornym komunikacie sztabu. "Podobna tendencja" ma miejsce na terenach okupowanych na południu Ukrainy. 20:04 Ukraina spodziewa się, że liczba rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną wzrośnie - przekazał agencji Reutera doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Michajło Podoliak. Nawiązując do niedzielnego ostrzału elektrowni węglowej w Charkowie, Podoliak powiedział: Spodziewamy się, że takich ataków będzie coraz więcej i jesteśmy gotowi na różne scenariusze. Podoliak dodał, że Ukraińcy powinni spodziewać się przerw w dostawach prądu i ciepła tej zimy. 19:41 Od początku obowiązywania umowy między Ukrainą, Turcją, Rosją i ONZ o eksporcie ukraińskiego zboża z portów Ukrainy wypłynęło łącznie 129 statków, załadowanych 2,9 mln ton zboża - poinformował we wtorek koordynator ONZ ds. Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego Amir Abdullah. Abdullah zaznaczył, że w niedalekiej przyszłości zostanie przekroczony poziom 3 mln ton, a transport całego ziarna odbywał się do tej pory "bez poważnych incydentów".

19:18 Kanclerz Olaf Scholz rozmawiał we wtorek po południu przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - poinformował rzecznik rządu federalnego Steffen Hebestreit. 90-minutowa rozmowa poświęcona była trwającej wojnie Rosji z Ukrainą i jej konsekwencjom. Scholz wezwał do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy. 18:46 Trwająca ofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy na północnym wschodzie kraju jest wynikiem narad z wojskowymi z USA i Wielkiej Brytanii, podczas których zidentyfikowano słabe punkty sił rosyjskich - pisze "New York Times". Dziennik dodaje, że wbrew niektórym doniesieniom równoczesna ofensywa Ukraińców na południu nie jest działaniem pozorowanym. 18:44 Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzieli Ukrainie 1,4 mld dolarów dodatkowej pomocy - poinformował na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 18:35 Według Dmitrija Pieskowa Rosjanie popierają decyzje Władimira Putina w kontekście wojny w Ukrainie. Rzecznik rosyjskiego prezydenta odniósł się także do krytyki działań wojennych. "Jeśli chodzi o inne punkty widzenia, krytyczne, o ile są zgodne z obowiązującym prawodawstwem, są pluralizmem. Ale linia jest bardzo, bardzo cienka" - mówił. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Zobacz również: Rosjanie krytykują wojnę w Ukrainie. Pieskow ostrzega: Linia jest cienka 18:03 Duńskie ministerstwo obrony przekazało, że w Danii przeprowadzone zostaną szkolenia dla ukraińskich żołnierzy. 17:39 W wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji miejscowości Wysokopilla, w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, niemal wszystkie budynki zostały ograbione lub zniszczone w wyniku ostrzałów - poinformowała policja. Wykryto liczne fakty "okradania budynków, kradzieży samochodów, motocykli, rowerów" przez rosyjskich wojskowych. "W wiosce praktycznie nie ma ocalałych budynków - wszystkie są albo zniszczone przez ostrzały, albo obrabowane przez wojskowych kraju-agresora" - powiadomiła policja na Facebooku. 17:26 Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar odwiedziła odbitą z rąk Rosjan miejscowość Bałaklija. Przekazała, że 150 tys. osób zostało wyzwolonych. Ukraińscy urzędnicy przekazali mieszkańcom pomoc humanitarną. 17:19 Deutsche Welle publikuje nagranie z Iziumu - wyzwolonego w ostatnich dniach przez Ukraińców. Na filmiku widać jak zniszczone zostało miasto. 17:07 Agencja Ukrinform podaje, że w obwodzie chersońskim ukraińscy żołnierze zniszczyli rosyjski bombowiec Su-24. Z kolei w obwodzie donieckim Ukraińcy zestrzelili samolot szturmowy Su-25. 16:59 Niemiecka opozycja złoży w przyszłym tygodniu wniosek o zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy. "Olaf Scholz z godziny na godzinę musi się mieszać z coraz większą presją" - pisze dziennikarz Politico Hans von der Burchard. 16:16 Pomimo zachodnich sankcji niemieckie firmy Walter, Schunk i Kemmler działają w Rosji i dostarczają technologie, których Rosja potrzebuje do produkcji i serwisowania broni ofensywnej - pisze Euromaidan Press. Według publikacji współpraca z tymi niemieckimi firmami daje Rosji dostęp do niezbędnych technologii, które "pomagają w obsłudze i produkcji samolotów, pocisków i czołgów". 15:44 W przypadku obwodu charkowskiego mamy oszałamiający sukces ukraiński. Była to operacja przeprowadzona w sposób po prostu natowski: porażenie manewrem, wyjście w przestrzeń operacyjną, świetne działanie żołnierzy sił specjalnych, wsparcie artylerii. Żeby powiedzieć, że była to w pełni natowska ofensywa, brakuje tylko użycia lotnictwa - mówił w Radiu RMF24 Jarosław Wolski, analityk "Nowej Techniki Wojskowej", autor bloga "Wolski o Wojnie" w rozmowie z Bogdanem Zalewskim. Zachęcamy do wysłuchania podcastu! Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wolski: Oszałamiający sukces Ukraińców pod Charkowem 15:03 Rosyjscy oficerowie i dowódcy wojskowi stacjonujący na Krymie zaczęli "pilnie przeprowadzać swoje rodziny" z powrotem do Rosji - podaje wywiad wojskowy Ukrainy. Przedstawiciele służb ukraińskich podają, że obywatele rosyjscy "potajemnie próbowali sprzedawać swoje domy i ewakuować krewnych z półwyspu". 14:05 Ukraina potrzebuje niemieckich czołgów i wozów bojowych, by ratować swoich obywateli przed ludobójstwem, tymczasem z Niemiec napływają rozczarowujące sygnały - oświadczył we wtorek szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba, pytając przy tym: "Czego Berlin się boi"? "Rozczarowujące sygnały z Niemiec, podczas gdy Ukraina potrzebuje Leopardów i Marderów teraz - by wyzwolić ludzi i uratować ich przed ludobójstwem" - napisał Kułeba na Twitterze.

13:44 Byliśmy naiwni jeśli chodzi o Rosję. Powinniśmy byli uważniej słuchać naszych przyjaciół z krajów bałtyckich i Polski - powiedziała szefowa fińskiego rządu Sanna Marin, która dziś występowała w debacie w PE. Wojna pokazała, jak ważne dla Europy jest posiadanie własnej produkcji sprzętu obronnego i jak bardzo jesteśmy wrażliwi, jeśli chodzi o energię. Musimy przyznać, jak naiwni byliśmy w stosunku do Rosji i jak bardzo myliliśmy się w naszych wyobrażeniach o działaniach Rosji. Powinniśmy byli uważniej słuchać naszych przyjaciół z krajów bałtyckich i Polski, żyjących pod rządami sowieckimi. Razem płacimy teraz wysoką cenę za naszą zależność od rosyjskiej energii - powiedziała. 13:21 Gdyby Ukraina w tej morderczej wojnie z Rosją polegała na Niemczech, wiodącym i przede wszystkim najpotężniejszym gospodarczo kraju w Europie, to już by nie istniała - pisze w komentarzu dziennik "Berliner Zeitung" i dodaje: Władimir Putin by wygrał. "Wygrałoby prawo najsilniejszego. Niewola i niesprawiedliwość" - podkreśla autor komentarza Christian Schlueter. 12:57 Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) oświadczył, że Rosja próbuje kupić w poradzieckich państwach Azji Centralnej, np. w Tadżykistanie, pociski do systemów artyleryjskich wyprodukowanych jeszcze w ZSRR. Wywiad dodał, że Rosjan interesują też pociski do haubic Piwonia (Pion) i silniki do bojowych wozów piechoty BMP-1 i BMP-2, "które przechowywane są w dużej liczbie w magazynach wojskowych w Tadżykistanie". HUR podał także, że Rosjanie proponują żołnierzom rezerwy i pracownikom MSW Tadżykistanu podpisanie kontraktu z rosyjskimi siłami zbrojnymi. Podobne zachęty rozsyłane są do absolwentów uczelni wojskowych w Kirgistanie. 12:53 Zdaniem ukraińskich służb, okupanci przygotowują kolejny atak na Zaporoską Elektrownię Jądrową. Niewykluczone są też ataki na inne ukraińskie elektrownie. 12:27 Rosyjskie czołgi i sprzęt zniszczone w obwodzie charkowskim. 12:11 W Wołczańsku płoną rosyjskie flagi, na maszty wracają ukraińskie. 12:06 Siły ukraińskie prawdopodobnie zestrzeliły w obwodzie charkowskim drona bojowego wyprodukowanego w Iranie i używanego przez atakujące Ukrainę wojska rosyjskie - podała agencja Ukrinform, cytując Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Pod koniec sierpnia władze USA potwierdziły, że Iran przekazał Rosji drony bojowe do wykorzystania w wojnie przeciwko Ukrainie. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na irańskie firmy zaangażowane w produkcję i dostawy dronów do Rosji. 11:58 W Rosji coraz silniejszy staje się antydemokratyczny i prowojenny ruch prawicowych nacjonalistów, którzy krytykują Kreml za porażki w wojnie na Ukrainie, domagając się eskalacji konfliktu i całkowitego podbicia Ukrainy bez litości dla ofiar cywilnych - pisze na portalu magazynu "Foreign Policy" rosyjski dziennikarz Aleksiej Kowalow. Niebezpieczne są nie tylko żądania eskalacji wojny na Ukrainie, w tym powszechne nawoływanie do użycia broni jądrowej - zaznacza Kowalow, dziennikarz blokowanego w Rosji, mającego siedzibę w Rydze niezależnego portalu Meduza.



Pod koniec sierpnia władze USA potwierdziły, że Iran przekazał Rosji drony bojowe do wykorzystania w wojnie przeciwko Ukrainie. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na irańskie firmy zaangażowane w produkcję i dostawy dronów do Rosji. 11:58 W Rosji coraz silniejszy staje się antydemokratyczny i prowojenny ruch prawicowych nacjonalistów, którzy krytykują Kreml za porażki w wojnie na Ukrainie, domagając się eskalacji konfliktu i całkowitego podbicia Ukrainy bez litości dla ofiar cywilnych - pisze na portalu magazynu "Foreign Policy" rosyjski dziennikarz Aleksiej Kowalow. Niebezpieczne są nie tylko żądania eskalacji wojny na Ukrainie, w tym powszechne nawoływanie do użycia broni jądrowej - zaznacza Kowalow, dziennikarz blokowanego w Rosji, mającego siedzibę w Rydze niezależnego portalu Meduza. Ten rozdrobniony ruch upatruje przyczyn rosyjskich porażek na Ukrainie nie w doskonałej postawie ukraińskich żołnierzy, którzy bronią własnego kraju za pomocą nowoczesnej taktyki i zachodniej broni, ale w "wewnętrznym wrogu" w samej Rosji - pisze Kowalow. 11:46 Szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj, poinformował, że z miasta Kreminna w tym regionie wycofały się oddziały rosyjskie. Siły ukraińskie nie wkroczyły do miasta. Rosjanie wrócili zaś do innej miejscowości - Swatowe. "Kreminna jest dziś zupełnie pusta - rosyjska armia opuściła miasto. Powiewa nad nim flaga ukraińska zawieszona przez partyzantów" - napisał Hajdaj na serwisie Telegram. Kreminna znajdowała się pod okupacją rosyjską od końca maja. Dodał, że "podobna sytuacja panuje w Starobielsku" - mieście leżącym około 100 km od granicy rosyjskiej. Z kolei Rosjanie wrócili do miasta Swatowe, skąd wcześniej wyjechali. O pospiesznej ewakuacji stamtąd Rosjan Hajdaj informował dzień wcześniej, w poniedziałek. 11:28 Liczbę żołnierzy rosyjskich, którzy trafili do niewoli w trakcie kontrofensywy sił ukraińskich w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju szacuje się w tysiącach - przekazała agencja UNIAN, powołując się na media w Niemczech. Wśród wojskowych, którzy znaleźli się w niewoli są też oficerowie wysokiej rangi. Doniesienia o jeńcach UNIAN przytacza za niemieckim dziennikiem "Die Welt". Władze ukraińskie nie informowały oficjalnie o liczbie wojskowych Rosji wziętych do niewoli. Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz mówił w ostatnich dniach w jednym z wywiadów, że liczba jeńców rośnie tak, że "nie mamy gdzie ich podziać". 11:22 Od początku wojny Ukraina próbuje przekonać rząd RFN o konieczności dostarczenia czołgów bojowych. Niemcy do tej pory wysyłać czołgów nie chciały. Według dziennika "Bild" oprócz Ukrainy obecnie także USA wywierają presję na Niemcy, by zwiększyły pomoc. Rośnie też nacisk ze strony rządowych koalicjantów SPD. W nocie sekretarz stanu USA Anthony Blinken stwierdził, że USA nie chcą uprzedzać decyzji niemieckiego rządu w sprawie dostawy ciężkiej broni, ale "z zadowoleniem" przyjęłyby dostarczenie przez Niemcy na Ukrainę "czołgów bojowych i bojowych wozów piechoty" z własnych zapasów - pisze "Bild". Amerykańskie źródła zaprzeczają jednak rzekomemu listowi do niemieckiego MSZ - informuje gazeta. 10:53 1. Gwardyjska Armia Pancerna, jedna z najbardziej prestiżowych rosyjskich armii, której rolą w razie wojny z NATO ma być obrona Moskwy, wycofała się z obwodu charkowskiego, a jej zdolności bojowe są mocno zdegradowane - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Wolski: Oszałamiający sukces Ukraińców pod Charkowem 10:41 Słowiańsk w obwodzie donieckim po ostrzale. 10:36 Nad Bachmutem unoszą się kłęby dymu i słychać liczne eksplozje. 10:21 Siły ukraińskie odbiły pograniczne miasto Wołczańsk w obwodzie charkowskim, które znalazło się pod okupacją już 24 lutego br., w pierwszym dniu inwazji rosyjskiej - poinformowały ukraińskie służby graniczne na Facebooku. "Wołczańsk wrócił do domu" - głosi tytuł nagrania wideo opublikowanego na Facebooku. Na kadrach widać zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy leżący wzdłuż trasy samochodowej, żołnierzy ukraińskich zrzucających z bilboardów i fasad domów rosyjskie plakaty propagandowe. Dwóch żołnierzy pali flagę rosyjską. Wołczańsk znajduje się 3 km od granicy z Rosją. Podczas obecnej kontrofensywy ukraińskiej w obwodzie charkowskim na kilka dni stał się siedzibą tworzonych przez Rosjan okupacyjnych władz regionu. 10:00 Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało o rosyjskich stratach od początku inwazji. Dotychczas Rosja miała stracić: 53,3 tys. żołnierzy, 2175 czołgów, 4662 wozy bojowe, 904 drony. 09:49 Ukraińska Gwardia Narodowa potwierdziła, że żołnierze wkroczyli do Swiatohirska w obwodzie donieckim i przejęli kontrolę nad miastem - poinformował portal Suspilne. W mieście są ukraińscy wojskowi, żołnierze gwardii i obrony terytorialnej. W Swiatohirsku znajduje się Ławra Świętogórska - jedna z trzech prawosławnych ławr (dużych męskich monastyrów) znajdujących się na Ukrainie. Podlega Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Mer Swiatohirska Wołodymyr Bandura od czerwca br. ma status podejrzanego o zdradę stanu, z powodu przyjęcia posady w tworzonych przez Rosjan okupacyjnych władzach miasta. Ławra Świętogórska została uszkodzona w działaniach bojowych w marcu i w maju. W ostrzałach zginęło kilka osób ze wspólnoty klasztornej. 09:28 Dostawy prądu do Charkowa i obwodu charkowskiego znów zostały przerwane z powodu ostrzałów rosyjskich - poinformował Kyryło Tymoszenko, wiceszef kancelarii prezydenta Ukrainy. Wyjaśnił, że nie działa rezerwowa linia energetyczna.



"Właśnie poinformowano, że Charków i obwód charkowski nie mają prądu. Nie działa linia rezerwowa, która dostarczała prąd do tamtejszych miejscowości" - napisał Tymoszenko na serwisie Telegram. Dodał, że ta sytuacja jest wynikiem wcześniejszych ostrzałów ze strony wojsk rosyjskich. 09:14 Nocą Rosjanie ostrzelali miejscowość Nikopol w obwodzie dniepropetrowskim.

09:11 Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk ostrzegła, że nauczyciele z Rosji zatrzymani przez armię ukraińską na terenach wyzwalanych spod okupacji rosyjskiej staną przed sądem za złamanie praw wojny i grozić im będzie kara do 12 lat więzienia.



"Wiele razy ostrzegaliśmy obywateli rosyjskich, którzy zgodzili się przyjechać na terytorium Ukrainy i prowadzić tu działalność zakazaną przez prawo" - powiedziała Wereszczuk. Wyjaśniła, że nauczyciele z Rosji nie będą traktowani jako jeńcy podlegający wymianie, bo nie brali udziału w działaniach bojowych. Wypowiedź wicepremier przekazał niezależny rosyjski portal Meduza.



Wereszczuk dodała, że odpowiedzialność poniosą też nauczyciele ukraińscy, którzy zgodzili się prowadzić nauczanie według programów rosyjskich. Staną oni przed sądem za działalność kolaboracyjną - ostrzegła. Wezwała pedagogów, którzy znaleźli się na obszarach okupowanych, by ewakuowali się i nie współpracowali z rosyjskimi wojskowymi. 08:37 Wiceszef ukraińskiego MSW mówił, że na wyzwalanych obszarach obwodu charkowskiego armia natrafia na przebranych wojskowych rosyjskich i że wciąż mogą znajdować się tam grupy dywersyjne. Podał także liczbę 40 wykrytych w regionie zbrodni wojennych.



Wypowiedź wiceministra przekazał portal Suspilne. Izium to ważne z punktu widzenia strategicznego miasto obwodu charkowskiego. Jest tam ważny węzeł kolejowy. Dotąd oficjalnie władze w Kijowie nie ogłaszały odbicia miasta, ale według mediów i ekspertów Izium jest już pod kontrolą sił ukraińskich. 08:33 Wiceszef MSW Ukrainy Jewhenij Jenin poinformował, że w ciągu doby armia ukraińska przejęła kontrolę nad ośmioma miejscowościami w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wymienił Izium, o którego wyzwoleniu informowano wcześniej i wsie wokół tego miasta.



"W ciągu doby ustanowiliśmy kontrolę nad ośmioma miejscowościami (...), są to: Izium, Buhajiwka, Czystowodiwka, Łypczaniwka, Kapytoliwka, Łewkiwka, Spiwakiwka, Kamjanka" - powiedział Jenin. Są to wsie w rejonie (powiecie) iziumskim. Jenin, który wypowiadał się w poniedziałek wieczorem powiedział, że w tych miejscowościach armia prowadzi teraz przeszukania i kontrole. 08:11 W miejscowościach pod okupacją rosyjską i tych wyzwalanych przez siły ukraińskie codziennie odnotowywanych jest do 200 zbrodni wojennych. Powierzchnia zaminowanych obszarów przekracza 70 tys. km2 - poinformował we wtorek ukraiński Sztab Generalny.



W raporcie, opisującym bieżącą sytuację na froncie, sztab nie informuje o przebiegu kontrofensywy ukraińskiej. Zapewnia jedynie o "wielkich stratach" przeciwnika poniesionych w walkach i problemach z morale. Podaje, że w rosyjskiej 2. samodzielnej brygadzie zmotoryzowanej 2. korpusu armijnego dowódcy wstrzymali wypłatę żołdu tym żołnierzom, którzy czasowo opuścili front, np. przechodząc leczenie.



Sztab dodaje, że armia rosyjska stara się poprawić sytuację swych oddziałów i prowadzi przegrupowanie. "Przeciwnik kontynuuje taktykę terroru i zastraszania ludności cywilnej. Pod bombardowaniami znalazły się miasta: Charków i Łozowa" - podkreśla Sztab Generalny. 07:53 ISW opisuje zdjęcia satelitarne Kyseliwki, ostatniej ważnej miejscowości okupowanej przez Rosję na drodze do przedmieść Chersonia. Widać na nich, że z wysuniętych pozycji zniknęły wszystkie rosyjskie pojazdy wojskowe, za wyjątkiem czterech. Wpisuje się to w pogłoski, że żołnierze z kontrolowanej przez Moskwę tzw. Donieckiej Republiki Ludowej porzucili pozycje w tej wsi - oceniają eksperci. 07:25 Według najnowszej analizy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) siły ukraińskie odniosły ważne operacyjne zwycięstwo i odbiły prawie cały obwód charkowski, a wyzwolenie Iziumu pogrzebało ogłoszone przez Rosję plany zajęcia całego Donbasu. "Na południu Ukrainy rosyjskie wojska same wpadły w pułapkę. Zamierzając podbić Mikołajów i Odessę, zatrzymały się w Chersoniu na zachodnim brzegu Dniepru, tworząc tam ogromny przyczółek. Chersoń ma ważne znaczenie polityczne, bo jest jedynym zajętym przez Rosjan miastem obwodowym" - powiedział rozmówca PAP. 07:14 Ustalenie maksymalnej ceny na rosyjski gaz, czy rozdzielenie cen gazu od cen prądu, poprawi sytuację na rynku energii i sytuację odbiorców gazu w UE i w Polsce. Jest to jednak tylko chwilowe rozwiązanie - ocenił prezes Instytutu Studiów Energetycznych Andrzej Sikora. Zobacz również: Ekspert: W Europie trwa wojna energetyczna. Przegrywamy ją 07:07 Ukraiński analityk nie wykluczył, że w kampanii w obwodzie charkowskim uczestniczą czołgi, przekazane Ukrainie przez Polskę. "Z tego co wiem, polskie czołgi uczestniczą aktywnie w działaniach bojowych, ale nie potrafię powiedzieć, na jakim odcinku. Całkiem możliwe, że na charkowskim. Ale faktem jest, że one bronią dziś Ukrainy i nie stoją na składach i jesteśmy wdzięczni za tę pomoc naszym polskim braciom" - powiedział. 07:01 Szybkie natarcie sił ukraińskich w obwodzie charkowskim i odbicie z rąk Rosjan szeregu miejscowości na tym terenie odcięło wojska rosyjskie w Ukrainie od ważnych szlaków zaopatrzenia - powiedział ukraiński ekspert wojskowy Pawło Łakijczuk. 06:37 W ciągu pięciu dni ubiegłego tygodnia ukraińska armia zniszczyła 590 jednostek rosyjskiego sprzętu wojskowego o wartości 670 milionów dolarów - informuje amerykański magazyn Forbes. Większość tego sprzętu zniszczono w czasie ofensywy w obwodzie charkowskim. Rosjanie stracili między innymi 86 czołgów, prawie 160 opancerzonych wozów bojowych, 106 systemów artyleryjskich i niemal 160 samochodów. Najdroższą i najbardziej dotkliwą stratą armii rosyjskiej jest kompleks wojny elektronicznej Moskva-1 - wart 57 milionów dolarów - który został zniszczony w obwodzie zaporoskim. 06:33 Gabinet premiera Petra Fiali zgodził się na ograniczenie cen energii elektrycznej i gazu. W wyniku zaproponowanych rozwiązań skorzystać mają głównie gospodarstwa domowe i drobni konsumenci. Zobacz również: Czechy ograniczają ceny energii i gazu. Jest decyzja premiera 06:26 Rosyjska biathlonistka Daria Virolainen otrzymała obywatelstwo Finlandii i będzie od nadchodzącego sezonu reprezentować ten kraj. Według informacji szwedzkiego dziennika "Aftonbladet" Virolainen mieszka w Finlandii tak długo, że wypełniła wszelkie wymagania dotyczące fińskiego paszportu. 05:53 Pierwsze minuty po wejściu Sił Zbrojnych Ukrainy do Wołczańska w obwodzie charkowskim. 05:38 Wytwórnia Sony Music rezygnuje z prowadzenia działalności w Rosji z powodu inwazji na Ukrainę - poinformowała agencja Rutera, cytując komunikat firmy. "Ze względu na to, że wojna nadal ma niszczący wpływ na sytuację humanitarną na Ukrainie, a sankcje na Rosję nadal ulegają zwiększeniu, nie możemy dłużej kontynuować obecności w Rosji" - poinformowała Sony Group. Dotychczasowymi projektami i muzykami mają zajmować się lokalni menadżerowie. 05:26 Gubernator leżącego w Rosji i graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow, wezwał mieszkańców osiedli Zhurawljowka i Nechotejewka (oba w obwodzie biełgorodzkim) do ewakuacji. 05:21 Blinken ostrzegł, że konflikt w Ukrainie prawdopodobnie będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, ponieważ Rosja nadal ma bardzo znaczące siły i broń na Ukrainie, których nadal używa "masowo" przeciwko ludności i infrastrukturze cywilnej. "Rosja dopuściła się tej agresji. Myślę, biorąc pod uwagę cenę, jaką płaci, może i powinna ją powstrzymać" - powiedział sekretarz stanu. 05:13 Przebywający w Meksyku sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w poniedziałek, siły ukraińskie dokonały "znaczącego postępu" w kontrofensywie przeciwko rosyjskim wojskom. "To, co zrobili, jest bardzo metodycznie zaplanowane i oczywiście skorzystali ze znacznego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów, jeśli chodzi o zapewnienie, że Ukraina posiada sprzęt, którego potrzebuje do przeprowadzenia tej kontrofensywy" - powiedział główny dyplomata USA cytowany przez agencję Reutera. 05:10 W ostatnich dniach ukraińskie wojsko odnosi duże sukcesy, zwłaszcza w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie. 05:01 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych oświadczył, że wojska ukraińskie od początku miesiąca odzyskały 6.000 km kwadratowych terytorium zajmowanego przez Rosję. "Postępy naszych wojsk są kontynuowane" - dodał prezydent.