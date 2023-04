Najnowszy pakiet wsparcia wojskowego Ukrainy przez Stany Zjednoczone wart będzie 2,6 mld dolarów. Pentagon ujawnił dziś, że w ramach tej transzy pomocy Kijów otrzyma m.in. amunicję do systemów Patriot i NASAM, do wozów Bradley i czołgów Abrams.

System Himars / Shutterstock

"Stany Zjednoczone będą nadal zapewniać Ukrainie zdolność do zaspokojenia jej bezpośrednich potrzeb na polu bitwy oraz długoterminowych oczekiwań dotyczących pomocy w zakresie bezpieczeństwa" - przekazał cytowany przez amerykańskie media przedstawiciel Pentagonu.

W wartym 2,6 mld dolarów pakiecie Ukraina może liczyć na dostawy amunicji do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS. W tej transzy wsparcia znajdzie się również amunicja i pociski przeciwpancerne dla bojowych wozów piechoty Bradley, które Waszyngton obiecał już Ukrainie.

W pakiecie znajdzie się również amunicja czołgowa kaliber 120 mm, która będzie mogła być wykorzystana w nowo tworzonych batalionach pancernych organizowanych dzięki dostarczeniu wojskom ukraińskim zachodnich czołgów Leopard i Challenger. Jesienią na Ukrainie mają się również znaleźć amerykańskie abramsy. Te czołgi pochodzić będą z zapasów armii Stanów Zjednoczonych.

Większa część pomocy wojskowej w obecnym pakiecie (2,1 mld dolarów) pochodzi z funduszu Inicjatywy Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy (Ukraine Security Assistance Initiative), z którego pokrywany jest zakup sprzętu wojskowego. Wyposażenie i uzbrojenie o wartości 500 mln dolarów pochodzić będzie z zapasów amerykańskiej armii.

Na szczegółowej liście uzbrojenia znalazły się m.in. rakiety systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, dodatkowe rakiety do zestawów HIMARS, amunicja artyleryjska, moździerzowa i czołgowa różnych kalibrów, kierowane pociski przeciwpancerne TOW i Javelin, 400 granatników, 11 pojazdów zabezpieczenia technicznego, 61 wojskowych cystern, 11 ciężarówek, 19 mobilnych systemów przeciwdronowych, w tym 10 wyrzutni rakiet kierowanych laserem, trzy radary, pociski do posowieckich systemów artylerii rakietowej Grad oraz sprzęt do przepraw rzecznych i komunikacji.

Ogłoszony we wtorek pakiet jest 35. transzą uzbrojenia dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Łączna wartość zadeklarowanego dotąd sprzętu to ponad 35 mld dolarów.