foto: State Emergency Service of Ukraine / PAP/EPA

17:40

Ukraina z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie umowy zbożowej, ale Rosja nie może sabotować tego porozumienia i musi przestać używać żywności "jako broni i szantażu" - oświadczył wicepremier Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

"Cieszymy się z kontynuacji inicjatywy, ale podkreślamy, że musi ona działać skutecznie" - napisał na Facebooku Kubrakow.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował w środę, że umowa w sprawie eksportu zboża i innych produktów rolnych z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym została przedłużona o kolejne dwa miesiące.

17:18

Sekretarz stanu USA Antony Blinken nie wykluczył, że Stany Zjednoczone uznają Rosję za państwo sponsorujące terroryzm za jej zbrodnie na Ukrainie - poinformowała telewizja CNN.

We wtorek podczas przesłuchania w jednym z komitetów Senatu republikański senator Lindsey Graham rzucił Blinkenowi pytanie: "Nigdy nie zamierzacie uznać Rosji za sponsora terroryzmu, prawda?" - przekazała CNN. Szef dyplomacji amerykańskiej odpowiedział na to: "Nigdy nie mów nigdy".

16:26

Nie mamy możliwości aktywnego wsparcia brytyjsko-holenderskiej inicjatywy przekazania walczącej z Rosją Ukrainie myśliwców - oświadczył minister obrony Niemiec Boris Pistorius po spotkaniu ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Benem Wallacem.

Nie możemy odegrać aktywnej roli w takim sojuszu, takiej koalicji, ponieważ nie mamy możliwości szkoleniowych, kompetencji, ani samolotów - stwierdził Pistorius.

Wielka Brytania poinformowała we wtorek, że pracuje wraz z Holandią nad utworzeniem międzynarodowej koalicji, mającej pomóc Ukrainie w uzyskaniu myśliwców F-16 od wspierających ją krajów. Jednocześnie jednak Wielka Brytania, Niemcy i USA sprzeciwiły się przekazaniu własnych myśliwców.

16:13

Ponad 40 krajów poparło podczas szczytu Rady Europy w Reykjaviku stworzenie systemu szacowania szkód wojennych, wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie - podała agencja AP. Zadaniem tego urzędu miałaby być pomoc w zadośćuczynieniu ofiarom wojny i wsparcie w odbudowie Ukrainy.

15:05

Ostatni statek z 30 tysiącami ton ukraińskiej kukurydzy wypłynął z portu w Czarnomorsku do Turcji. Jutro kończy obowiązywać wielostronna umowa o korytarzu eksportowym przez Morze Czarne płodów rolnych z Ukrainy.

Ukraina obawia się, że eksport nie będzie kontynuowany w ramach tak zwanej "Zbożowej inicjatywy". Już w tym miesiącu Rosjanie bardzo utrudniali tranzyt, odmawiając kontroli statków. Rosja na razie wstrzymuje się od deklaracji, czy zamierza kontynuować umowę. Rzecznik Kremla powiedział, że "należy poczekać na decyzję". Z kolei zachodnie agencje powołując się na źródła w Turcji przekonują, że porozumienie zostanie przedłużone. Jeśli tak się nie stanie, Ukraina będzie musiała wypracować nowe szlaki przewozu swych produktów rolnych. Najpewniej zintensyfikuje transport kołowy. Od zeszłego roku z ukraińskich portów wypłynęło blisko 950 statków. Przewiozły łącznie ponad 30 milionów ton towarów.

14:54

W ciągu minionej doby ukraińskie siły przesunęły się o 500 metrów na niektórych odcinkach w okolicy Bachmutu na wschodzie Ukrainy - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy pułkownik Serhij Czerewaty, cytowany przez portal NV.

Zapewnił, że Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą pomyślną operację obronną, zadają przeciwnikowi "maksymalne straty" i kontratakują.





13:20

Rosyjska armia intensywnie ostrzeliwuje ukraińskie obwody przygraniczne, aby utrzymywać ukraińskich żołnierzy w napięciu i nie dopuścić do ich przemieszczenia na inne odcinki - przekazała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Wroga armia codziennie strzela do cywilów z różnych rodzajów uzbrojenia i niszczy obiekty cywilne: przedszkola, szpitale, szkoły. Są zabici i ranni, w tym dzieci - wskazała wiceminister.

13:09

Pochodzący z Rosji i zamieszkały we Lwowie obywatel Ukrainy Władysław Koziejew został skazany na dożywocie i przepadek mienia za pomoc wrogowi w ostrzeliwaniu celów na terenie miasta i obwodu lwowskiego; czyn kolaboranta oceniono jako zdradę - poinformował portal Ukrainska Prawda.

Koziejew utrzymywał stały kontakt ze swoimi mocodawcami w Rosji, powiadamiając ich o ruchach ukraińskich wojsk, a także lokalizacji m.in. obiektów militarnych, linii kolejowych, mostów czy magazynów paliw. Łącznie przekazał wrogowi dane na temat 25 miejsc, które stały się lub miały stać celem ostrzałów rakietowych. Do zadań kolaboranta należało też fotografowanie skutków rosyjskich ataków - czytamy na łamach serwisu.

12:51

Konta bankowe fińskiej ambasady w Moskwie oraz konsulatu generalnego w Sankt Petersburgu zostały zablokowane. Sytuacja jest poważna i wyjaśniamy sprawę z rosyjskimi władzami - przekazał szef fińskiego MSZ Pekka Haavisto.

12:44

Liczba mieszkańców Kazachstanu obawiających się rosyjskiej inwazji wzrosła niemal dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy - poinformowała agencja Reutera, powołując się na najnowsze badania opinii publicznej.

12:30

Pomiędzy Ukrainą i Rosją powinna powstać strefa zdemilitaryzowana o szerokości nie mniejszej, niż 100 km; podjęcie takiej decyzji to dla nas jeden z głównych warunków zakończenia wojny - oznajmił szef wywiadu wojskowego Ukrainy generał Kyryło Budanow.

12:20

Siły Zbrojne Ukrainy umacniają północną granicę państwa, w ostatnich dniach powstały kolejne pola minowe i wykopano kilka tysięcy metrów okopów - przekazał dowódca Zjednoczonych Sił ukraińskiej armii generał Serhij Najew.

12:14

Tureckie linie lotnicze ograniczają loty do państw europejskich i kierują swoje samoloty na rynek rosyjski, informuje holenderski dziennik "De Telegraaf". Gazeta wskazuje, że Rosjanie zakładają również w Turcji linie lotnicze i latają do Unii Europejskiej.

12:12

Belgia jest gotowa wyszkolić ukraińskich pilotów, aby mogli latać myśliwcami F-16 - potwierdził rząd premiera Alexandra De Croo wtorkowe doniesienia dziennika "De Morgen". Władze Belgii nie przewidują jednak dostaw takich samolotów Ukrainie z własnych zasobów.

12:10

Liczba samolotów F-16, które mamy nie pozwala na to, żeby dzisiaj mówić o przekazywaniu jakiejkolwiek jej części Ukrainie - powiedział w Reykjaviku prezydent Andrzej Duda. Zapewnił jednocześnie o gotowości wspierania szkolenia ukraińskich pilotów.

11:33

Inwazja na Ukrainę przyspieszyła niebezpieczne procesy wewnętrzne w Rosji, dojrzewające w tym kraju od wielu lat. Nieunikniony wydaje się scenariusz, w którym dojdzie tam do wielu buntów, a nawet wojny domowej - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

11:20

Podatność na zestrzelenie rosyjskich pocisków balistycznych AS-24 Killjoy, które Władimir Putin przedstawiał jako niepokonane, jest zapewne zaskoczeniem i zakłopotaniem dla Rosji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W rosyjskiej terminologii pociski te są znane jako Kindżał.

11:18

Iwan Wyrypajew, mieszkający w Polsce znany reżyser i dramaturg, a prywatnie mąż aktorki Karoliny Gruszki, zaocznie aresztowany przez moskiewski sąd. Został także wpisany na federalną listę międzynarodowych poszukiwanych.

10:57

Co najmniej 152 osoby systematycznie rozpowszechniają rosyjską propagandę w krajach nordyckich. Wśród nich jest znany fiński autor książek o tematyce rosyjskiej, duński obywatelski dziennikarz oraz polityk chcący dostać się do parlamentu Danii - podaje duński nadawca publiczny DR.

10:35

Papież Franciszek modlił się dziś, aby powrócił pokój na Ukrainę. Podczas audiencji generalnej w Watykanie powiedział: "Tam się tak cierpi". Polaków zachęcał do tego, aby świętemu Andrzejowi Boboli polecali wszystkie trudne sprawy ojczyzny i innych krajów, a w szczególności sprawę pokoju na Ukrainie.

10:14

Premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii, Rishi Sunak i Mark Rutte uzgodnili budowę międzynarodowej koalicji w celu zakupu samolotów bojowych F-16 dla Ukrainy - poinformował brytyjski rząd w komunikacie po ich spotkaniu.

10:13

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zablokowaniu kamer online, które automatycznie rejestrowały działanie systemów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Kamery należą do kilku kijowskich podmiotów komercyjnych.

09:34

W ostatnich tygodniach rosyjskie wojska zintensyfikowały ataki rakietowe na Ukrainę, ponieważ próbują w ten sposób wyczerpać ukraińskie zasoby obrony powietrznej, a także opóźnić zapowiadaną od miesięcy kontrofensywę Kijowa - oznajmiła stacja CNN za własnymi źródłami we władzach USA pragnącymi zachować anonimowość.

08:15

We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 22,1 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 23,3 tys. osób - poinformowała straż graniczna. Od 24 lutego ubiegłego roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 11,911 mln wjazdów do Polski i 10,119 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:12

Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy powiedział, że deputowany Jewgienij Szewczenko prowadził tajne negocjacje z Aleksandrem Łukaszenką. Rozmowy miały być prowadzone na zlecenie ukraińskich służb specjalnych.

08:04

W Bachmucie na wschodzie Ukrainy, atakowanym od sierpnia ubiegłego roku przez rosyjskie wojska, zginął emerytowany sierżant sztabowy armii USA Nicholas Maimer. Brał tam udział w misjach humanitarnych - poinformowała amerykańska stacja CNN.

08:02

Rosyjskie siły chcą wzmocnić swoje taktyczne działania ofensywne w rejonie Bachmutu na wschodzie Ukrainy - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Wojska ukraińskie są tam skoncentrowane na lokalnych kontratakach.

07:23

W posiadaniu Rosji znajdują się dziesiątki nieruchomości w Bułgarii, za które Moskwa nie płaci podatków, ani nie uiszcza opłat za użytkowanie. Jedynie mała część rosyjskich nieruchomości jest używana do celów dyplomatycznych, mimo że wszystkie korzystają z immunitetu i bułgarskie władze nie mają do nich wstępu - opisują bułgarscy dziennikarze śledczy z portalu Klub Z.

07:17

Według wyliczeń Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Rosja straciła już ponad 200 tys. osób wysłanych na front.

07:13

Trwa dyslokacja jednostek rosyjskich wojsk terytorialnych, które przechodziły szkolenia na białoruskich poligonach, do stref działań bojowych - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:01

W wyniku ataku rakietowego na Mikołajów częściowo zniszczone zostały galerie handlowe, salony samochodowe, domy prywatne i sklepy - podaje agencja Ukrinform. Pocisk trafił także w obiekt przemysłowy. Jedna osoba jest ranna.

06:44

Strącenie przez Siły Zbrojne Ukrainy sześciu rosyjskich rakiet Kindżał to porażka rosyjskiej armii i przemysłu zbrojeniowego Rosji - skomentował Pawło Łakijczuk, szef programów wojskowych w kijowskim Centrum Globalistyki "Strategia XXI" i oficer marynarki wojennej w stanie spoczynku.

05:42

YouTube zaczął usuwać filmy o grupie Wagnera - donosi Moscow Times. Serwis wyjaśnił, że najemnicy są "organizacją przestępczą i terrorystyczną", w związku z czym zabronione jest publikowanie materiałów na jej temat. "Robimy wyjątki tylko dla filmów edukacyjnych, dokumentalnych, artystycznych i naukowych, jeśli towarzyszy im odpowiedni kontekst, a ich publikacja jest uzasadniona" - przekazali przedstawiciele YouTube.

05:05

Departament Stanu ostrzegł Gruzję, że nie warto w tej chwili pogłębiać współpracy z Rosją i nie wykluczył "dodatkowych działań" w zależności od rozwoju sytuacji wokół wznowienia bezpośrednich połączeń lotniczych między tymi dwoma krajami.

Jeśli będą bezpośrednie loty między Rosją a Gruzją, będzie to budzić coraz większy niepokój nie tylko ze strony USA i innych krajów zachodnich, ale także firm, które mogą pracować na gruzińskich lotniskach - zaznaczył Vedant Patel zastępca rzecznika Departamentu Stanu.

05:04

Wojna Rosji z Ukrainą kiedyś się skończy. I jedno jest pewne: nie zakończy się ona zwycięstwem imperializmu Putina - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz na inauguracji szczytu Rady Europy w Reykjaviku. Ze stolicy Islandii wysyłany jest sygnał, że Europa stoi po stronie Ukrainy - podkreśla portal dziennika "Bild".

05:03

Potrzebujemy jednak więcej: myśliwców, bez których żaden system obrony powietrznej nie będzie doskonały i jestem przekonany, że do tego dojdziemy. Naszym priorytetem powinno być 100 procent. Agresorowi powinniśmy dać zero procent - oświadczył Zełenski w wystąpieniu online.

Szef państwa podziękował Radzie Europy za decyzje w sprawie rejestru szkód wyrządzonych Ukrainie przez rosyjską agresję. Ponownie zaapelował też do wspólnoty międzynarodowej o powołanie specjalnego trybunału do sądzenia Rosji za zbrodnię agresji.

05:02

Prezydent poinformował, że w wyniku wtorkowego ataku nikt nie zginął, a to, że wszystkie rakiety zostały zniszczone, nazwał "historycznym wynikiem".

Rosja bardzo stara się poprawić swoją zdolność do zabijania. My staramy się poprawić obronę naszych ludzi. Dziękuję wszystkim krajom i przywódcom, którzy pomagają nam w poprawianiu naszej obrony powietrznej. Wszyscy razem pokazujemy, co oznaczają nasze 100 procent, co znaczy siła wolnego świata - powiedział Zełenski.

Prezydent wskazał, że jeszcze rok temu Ukraina "nie mogła strącać większości rosyjskich rakiet, szczególnie balistycznych". Wyjaśnił, że udało się to zmienić dzięki jedności wspólnoty międzynarodowej. My razem, w jedności, jesteśmy w stanie załatwić jakąkolwiek sprawę na 100 procent, gdy naszym celem jest obrona naszego narodu i naszej Europy - podkreślił.

05:01

Potrzebujemy silniejszej obrony przed atakami rakietowymi Rosji oraz samolotów, które wzmocnią możliwości odpierania przeciwnika - oświadczył na 4. Szczycie Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy w Reykjaviku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Szef państwa zaapelował do uczestników spotkania o jedność na rzecz pomocy jego państwu. Przypomniał, że podczas ataku rakietowego we wtorek w nocy obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła 100 proc. rakiet odpalonych przez Rosję.

Zełenski "podkreślił, że pomogły w tym systemy obrony powietrznej, przekazane władzom w Kijowie przez państwa zachodnie".



05:00

Państwa członkowskie Rady Europy muszą wysłać jasny komunikat, że będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne, ale muszą też wyciągnąć wnioski z tej wojny i przygotować się do konfrontacji z innymi zagrożeniami, jak nielegalna imigracja - przekonywał brytyjski premier Rishi Sunak.