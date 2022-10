Każdy atak nuklearny Rosji na Ukrainę spowoduje odpowiedź militarną Zachodu, która "unicestwi" wojska rosyjskie - zapowiedział w czwartek wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.

Josep Borrell (po lewej) i Jens Stoltenberg (po prawej) / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Putin mówi, że jego nuklearne groźby to nie blef. Musi zrozumieć, że kraje wspierające Ukrainę, Unia Europejska i jej państwa członkowskie, USA i NATO również nie blefują. Każdy atak nuklearny przeciwko Ukrainie spotka się z odpowiedzią, nie odpowiedzią nuklearną, ale odpowiedzią militarną tak potężną, że armia rosyjska zostanie unicestwiona - mówił Borrell podczas otwarcia Europejskiej Akademii Dyplomatycznej w Brugii.



Obawy o to, że Rosja może użyć broni atomowej wzrosły po sugerujących to uwagach Putina, wypowiedzianych 21 września w przemówieniu ogłaszającym mobilizację na wojnę z Ukrainę.

Zawoalowane groźby użycia broni atomowej przez Rosję są niebezpieczne i nieodpowiedzialne; Rosja wie, że wojny atomowej nie da się wygrać i nigdy nie powinno do niej dojść - mówił we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dodał, że Sojusz ściśle monitoruje siły nuklearne Rosji i na razie nie odnotowano żadnych zmian w ich pozycjach.



Obecnie nic nie wskazuje na ruchy rosyjskich sił jądrowych, ale nieustannie obserwujemy sytuację - zaznaczył w środę minister obrony USA Lloyd Austin.