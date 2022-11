​Wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna poinformowała, ze Kijów analizuje nagrania, które według Rosjan przedstawiają egzekucję jeńców przez ukraińskich żołnierzy. Przekonuje, że nagrania niekoniecznie przedstawiają to, co twierdzi Moskwa.

Olha Stefaniszyna / Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/Abaca Press / PAP/EPA

Oczywiście, że ukraińskie władze analizują te nagrania - powiedziała wicepremier Olha Stefaniszyna na międzynarodowym forum bezpieczeństwa w Halifaksie w Kanadzie.

Podkreśliła, że jest "wysoce nieprawdopodobne", by krótkie fragmenty opublikowane w internecie wskazywały na to, co twierdzi Moskwa. Dodała, że według niej ukraińskie wojsko "absolutnie nie jest zainteresowanie rozstrzeliwaniem kogokolwiek" i wykonuje rozkaz schwytania "jak największej liczby jeńców wojennych" w celu ich wymiany.

W nocy 18 listopada na kanałach na Telegramie pojawiły się dwa nagrania. Na jednym z nich grupa mężczyzn ubranych w mundury, rzekomo żołnierze rosyjskich sił zbrojnych, wychodzi ze zniszczonego budynku i kładzie się w szeregu twarzą do ziemi. Pojawia się mężczyzna z bronią, słychać strzały i film się urywa.

Na drugim materiale, prawdopodobnie nakręconym z drona, widać ponad 10 ciał żołnierzy w podobnych mundurach, przy niektórych widoczne są ślady krwi.

Według prorosyjskich kanałów relacjonujących działania wojenne, filmy zostały nagrane w pobliżu wsi Makiiwka w obwodzie ługańskim. To miejscowość, którą kilka dni temu odbiło ukraińskie wojsko. Z kolei pojawiający się na nagraniach Ukraińcy to rzekomo absolwenci uniwersytetu MSW w Charkowie.

Rosyjski resort obrony nazwał incydent "masową masakrą dokonaną przez ukraińskich żołnierzy na nieuzbrojonych rosyjskich jeńcach wojennych". Komitet śledczy wszczął śledztwo, a dyplomacja wysłała nagrania do Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji pozarządowych. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka przekazało agencji RIA Nowosti, że bada nagrania.

Według proukraińskich komentatorów, mężczyzna z bronią, który pojawia się na pierwszym filmie to rosyjski żołnierz, który nie chciał się poddać i otworzył ogień do ukraińskich wojskowych.