Ukraińskie portale właśnie podają, że kolejny pocisk Iskander został wystrzelony z terenu Białorusi. Pocisk spadł na Czernihów. Wcześniej szef rosyjskiego MSZ Anton Heraszczenko informował o wystrzeleniu tych rakiet w kierunku Żytomierza.

O tym, że z terytorium Białorusi w kierunku Ukrainy wystrzelono rakiety Iskander poinformował w niedzielę po południu doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

"Wystrzelenie Iskanderów na Ukrainę z rejonu Mozyrza, na południu Białorusi. Doszło do tego ok. godz. 17 (godz. 16 w Polsce)" - napisał Heraszczenko w komunikatorze Telegram.

Później Heraszczenko przekazał, że rakiety były wycelowane w lotnisko w Żytomierzu. Opublikował również nagranie, na którym widać wybuch rakiety w okolicy wsi Bereziwka niedaleko od tego miasta.

Kolejna rakieta miała spaść w centrum miasta Czernihów na zabytkowy budynek. Nie ma informacji czy są ofiary i ranni.

Syreny alarmowe w niedzielę wieczorem wyły w wielu miastach - chodzi o Kijów, Żytomierz, Odessę, Czekasy i Mykołów.

Mer stolicy Witalij Kliczko miał powiedzieć w wywiadzie dla Associated Press, że miasto jest otoczone ze wszystkich stron i niemożliwy jest już wyjazd z miasta i ewakuacja. Sam Kliczko ma krótki przekaz do rosyjskich żołnierzy: "Wracajcie do domu, nic tu nie znajdziecie" - mówił w nagraniu Kliczko.

Potężna broń użyta przez Rosjan

Iskandery to lądowe pociski balistyczne na mobilnej platformie samochodowej. Zasięg rakiet Iskander-M wynosi 500-700 km.

Potężne pociski taktyczne mogą przenosić różne rodzaje głowic, od burzących do jądrowych, długości 7,3 m, przekroju 92 cm.

Rakiety mogą przenosić różne rodzaje głowic: od burzących po jądrowe.

Mają po siedem metrów długości, mogą ważyć 4 tony.

Osiągają prędkość 7,5 tys. km/h.

Iskandery stacjonują m.in. w Kaliningradzie. Czas dolotu z tego miejsca do Warszawy to niecałe 3 minuty.

Jedna brygada takich rakiet to 100 jednostek sprzętu wojskowego, w tym 10 wyrzutni. W skład brygady wchodzą też pojazdy dowodzenia i obsługi technicznej rakiet oraz wyrzutni, samobieżne stacje diagnostyczno-remontowe dla środków łączności i dowodzenia, jak również pojazdy socjalne dla załóg.