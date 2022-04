Premier Szwecji Magdalena Andersson chce, by jej kraj został członkiem NATO jeszcze w czerwcu - podał w środę dziennik "Svenska Dagbladet". Może się to stać na szczycie Sojuszu w Madrycie w dniach 29-30 czerwca. Finlandia podejmie decyzję w sprawie swojego członkostwa w NATO w ciągu kilku tygodni - powiedziała premier Sanna Marin w środę na konferencji prasowej w Sztokholmie.

Premier Finlandii Sanna Marin / PAUL WENNERHOLM / PAP/EPA

Nie ma innej gwarancji niż artykuł 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego o zobowiązaniu sojuszników do kolektywnej obrony - przyp.red.) - podkreśliła na wspólnej konferencji prasowej z premier Szwecji Magdaleną Andersson.

Z kolei sprawa Szwecji jest już przesądzona. Według gazety "Svenska Dagbladet" 24 maja decyzję w tej sprawie ma podjąć Partia Robotnicza - Socjaldemokraci, której przewodniczy Andersson. Na początku tygodnia ugrupowanie to ogłosiło, że nieaktualna jest jego decyzja z listopada ubiegłego roku o niewstępowaniu Szwecji do sojuszy wojskowych. Ponadto do 31 maja ma zostać opublikowany raport rządu oraz opozycji w sprawie kierunków polityki bezpieczeństwa kraju, w którym brane jest pod uwagę wstąpienie Szwecji do NATO.

Podobna analiza ma być w środę po południu przedstawiona w Helsinkach. Premier Finlandii Sanna Marin tego samego dnia odwiedziła Sztokholm. Szefowe rządów Szwecji i Finlandii zgodziły się, że oba kraje będą koordynować politykę bezpieczeństwa, ale w swoich decyzjach będą niezależne.

Marin powiedziała, że Finlandia podejmie decyzję w sprawie swojego ewentualnego członkostwa w NATO w ciągu kilku tygodni.