W lutym 2023 roku w internetowym serwisie Wierstka zamieszczono rozmowę z Rosjaninem, który trzy miesiące spędził w okopach na linii frontu. "W błocie, wśród myszy i szczurów".

"Praliśmy tam ubrania. To prawda, że pranie niewiele pomagało - rzeczy, w których przyjechaliśmy, coraz mniej przypominały ubrania. Myszy i szczury gryzły wszystko - zarówno ubrania, jak i chleb. Przegryzały się do naszych śpiworów i gryzły nas we śnie" - relacjonuje mężczyzna, który po takim czasie spędzonym w Ukrainie nie wytrzymał i zdecydował się wrócić do Rosji, chociaż wcześniej dobrowolnie zaciągnął się do wojska Władimira Putina, by walczyć za ojczyznę. Jego opowieści również pochodzą z obwodu donieckiego.

Ukraińcy stawiają na koty

Całkowite wyeliminowanie problemu inwazji szczurów jest w warunkach polowych bardzo trudne. Nie pomoże supernowoczesna technologia i środki zabezpieczające. Gryzonie znajdą sposób na dostanie się do okopów. Ukraińskie wojsko próbuje radzić sobie z problemem w jedyny logiczny sposób - przy pomocy kotów.