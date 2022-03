Unia Europejska wyklucza siedem rosyjskich banków, w tym drugi największy bank VTB, z systemu rozliczeń międzynarodowych SWIFT i daje im 10 dni na dokończenie otwartych w SWIFT operacji - poinformowała agencja Reutera, powołując się na Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Według Reutersa Unia Europejska zdecydowała o wykluczeniu siedmiu rosyjskich banków z systemu rozliczeń międzynarodowych SWIFT.

Chodzi o drugi co do wielkości rosyjski bank VTB, a także Otkrytije, Nowikom, Promsvyazbank, Rossiya, Sovcombank i VEB.

Banki te będą miały 10 dni na dokończenie otwartych w SWIFT operacji.

Jak podano, zarówno największy rosyjski bank Sberbank, jak i Gazprombank nie zostały wpisane na listę wykluczonych banków, ponieważ za ich pośrednictwem dokonywane są płatności za rosyjską ropę i gaz, które kraje członkowskie UE nadal kupują, mimo ataku Rosji na Ukrainę.

Czym jest system SWIFT?

SWIFT, czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication to założone blisko 50 lat temu Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. To także nazwa międzynarodowego systemu, który pozwala komunikować się instytucjom finansowym z całego świata.

Tysiące banków i innych instytucji finansowych, a także indywidualnych klientów każdego dnia przy użyciu SWIFT dokonują milionów transakcji.

Odcięcie Rosji od systemu SWIFT może spowodować wielkie komplikacje w prowadzeniu transakcji finansowych przez rosyjskie banki i inne instytucje finansowe. W efekcie ogromne kłopoty mogą dotknąć także rosyjskich klientów indywidualnych.

W listopadzie 2018 roku na wniosek Waszyngtonu irański bank centralny, a także inne instytucje zostały odcięte od światowego systemu SWIFT. Efekty były bolesne dla Iranu, który poniósł gigantyczne straty finansowe.