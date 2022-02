Sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin wyruszy we wtorek w podróż do Europy. Spotka się z przywódcami NATO, Polski i Litwy, wyższymi rangą dowódcami wojskowymi a także z żołnierzami polskimi i amerykańskimi w bazie lotniczej w Powidzu na terytorium RP - poinformował w poniedziałek w komunikacie Pentagon.

Śmigłowce armii amerykańskiej CH-47 Chinook nad lotniskiem w podrzeszowskiej Jasionce/ Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP/EPA

W Brukseli Austin spotka się z ministrami obrony państw Sojuszu i przywódcami NATO, aby omówić rozbudowę obecności wojskowej Rosji na Ukrainie i wokół niej. Potwierdzić zobowiązanie USA do przestrzegania Artykułu 5 Traktatu północnoatlantyckiego i kontynuować pracę nad rozwojem zdolności Sojuszu do odstraszania i obrony, przy jednoczesnej gotowości stawienia czoła jutrzejszym wyzwaniom - napisano w komunikacie.



Amerykański sekretarz obrony spotka się w Polsce z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Będą omawiać kwestie zacieśnienia dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz pogłębienia polsko-amerykańskiego partnerstwa, kluczowego dla radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami i zagrożeniami - przekazał Pentagon. Dodano, że Austin spotka się z amerykańskimi i polskimi żołnierzami w bazie lotniczej w Powidzu.



Na Litwie Austin spotka się z prezydentem Gitanasem Nausedą, premier Ingridą Szimonyte oraz ministrem obrony narodowej Arvydasem Anuszauskasem, by potwierdzić, że USA wspierają Litwę, współpracują z nią, wzmacniając litewską armię, i w dalszym ciągu razem walczą z zagrożeniami i przeciwnikami, aby wspierać wspólne interesy i wartości - czytamy dalej w komunikacie. Sekretarz obrony USA wraz z ministrem Anuszauskasem spotka się też z ministrem obrony Estonii Kalle Laanetem i ministrem obrony Łotwy Artisem Pabriksem. Odwiedzi także amerykańskich żołnierzy stacjonujących na Litwie - uzupełniono.