Olaf Scholz powiedział, że w najbliższym czasie nie planuje przyjazdu do Kijowa. Kanclerz Niemiec uzasadniał to kwietniową decyzją władz Ukrainy, które nie chciały, żeby ukraińską stolicę odwiedził prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Olaf Scholz / MICHAEL KAPPELER / PAP/DPA

Prezydent Niemiec do Kijowa chciał przybyć 13 kwietnia. Zełenski miał jednak stwierdzić, że nie chce się z nim teraz spotkać. Chodzi o bliskie - w przeszłości - związki niemieckiego polityka z Rosją i jego rolę podczas budowy Nord Strem 2.

Steinmeier potwierdził, że jego wizyta w Kijowie została uznana przez stronę ukraińską za niepożądaną.

Wspólnie z prezydentami Łotwy, Litwy i Estonii chcieliśmy pojechać do Kijowa, aby wysłać silny sygnał europejskiej solidarności z Ukrainą. Byłem gotowy. Muszę jednak przyznać, że Kijów tego nie chciał - powiedział prezydent Niemiec.

Scholz tłumaczy swoją decyzję

W ostatnim czasie Olaf Scholz był krytykowany za to, że w przeciwieństwie do wielu innych przywódców zachodnich, nie przyjechał jeszcze do Kijowa, by pokazać swoje poparcie dla ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Niemiecki kanclerz odniósł się do tej sytuacji podczas wywiadu dla telewizji ZDF.

Pytany o to, kiedy uda się do Kijowa, odpowiedział, że uważa za "zupełnie bezprecedensowe", iż wizyta w ukraińskiej stolicy Franka-Waltera Steinmeiera "została zablokowana". To utrudnia sprawę - mówił Scholz.