​Używanie przez wojska rosyjskie na Ukrainie irańskich dronów pokazuje, że Teheran dostarcza to uzbrojenie już nie tylko grupom terrorystycznym, ale także regularnym armiom - pisze w czwartek izraelski dziennik "Jerusalem Post". To nowe globalne zagrożenie, bo irańskie drony są coraz bardziej zaawansowane - ostrzega.

Armia irańska prezentuje podziemną bazę dronów w nieznanym miejscu w Iranie / SalamPix/Abaca / PAP

Irańskie drony były dotychczas dostarczane w częściach lub poprzez schematy ich konstrukcji bojownikom Huti w Jemenie, Hezbollahowi i Hamasowi - pisze gazeta.

To, że irańskie drony-kamikadze (inaczej amunicja krążąca) są wykorzystywane przez Rosję do ataków na Ukrainę pokazuje, że zaawansowanie tego uzbrojenia wykracza już poza poziom organizacji terrorystycznych czy bojówek - zaznacza "Jerusalem Post".

Najnowsze irańskie drony mają większy zasięg niż poprzednie konstrukcje, są też bardziej celne. To zagrożenie nie tylko dla Bliskiego Wschodu i Ukrainy, ale całego świata - ocenia dziennik.

Rozwój rosyjsko-irańskiej współpracy dotyczącej dronów może doprowadzić do tego, że ten sprzęt będzie kupowany przez kolejne kraje, np. Etiopię i Wenezuelę. Ponoć już teraz uzbrojenie to jest produkowane w Tadżykistanie - zaznacza izraelska gazeta.

Uzupełnia, że eksportowi irańskich dronów może sprzyjać ostatnia aktywność dyplomatyczna Teheranu, w tym obecność wysokich delegacji tego kraju na niedawnym szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie czy zakończonym w czwartek w Astanie spotkaniu Konferencji na rzecz Interakcji i Środków Budowy Zaufania w Azji.

Rosjanie wciąż przerzucają na Białoruś irańskie drony do ataków na Ukrainę. Rosja przerzuca na terytorium Białorusi irańskie drony kamikadze Shahed-136, przeznaczone do ataków na Ukrainę - powiadomił we wtorek wywiad wojskowy Ukrainy. Ponadto Białoruś zaopatruje Rosję w sprzęt wojskowy ze swoich magazynów.

"NYT": Izrael przekazuje Ukrainie informacje wywiadowcze o irańskich dronach

"New York Times" poinformował, że Izrael dostarcza Ukrainie informacje wywiadowcze o irańskich dronach używanych przez rosyjską armię. USA od dawna były zaniepokojone aktywnością irańskich dronów na Bliskim Wschodzie, w tym w wojnie w Jemenie. Wojsko amerykańskie opracowuje też nowe systemy zwalczania dronów - przypomina gazeta.

Rosyjskie wojska otrzymały od 300 do kilku tysięcy dronów-kamikadze wyprodukowanych w Iranie, przy pomocy tych maszyn przeprowadzane są ataki na cele oddalone o maksymalnie tysiąc kilometrów - przekazała w czwartek rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

W środę władze w Kijowie poinformowały, że na okupowane przez rosyjskie siły tereny obwodu chersońskiego i na Krym przybyli instruktorzy z Iranu, którzy szkolą żołnierzy agresora z obsługi dronów-kamikadze Shahed-136. Irańczycy mają być też "bezpośrednio odpowiedzialni" za wykorzystanie bezzałogowców do nalotów na ukraińskie miasta, szczególnie Mikołajów i Odessę na południu kraju.