22:30

Portal Militarnyi poinformował w piątek, że od początku rosyjskiej inwazji USA dostarczyły Ukrainie ponad 2 mln pocisków artyleryjskich 155 mm, a rzecznik UE Peter Stano oznajmił, że kraje Wspólnoty przekazały ponad 220 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej różnego typu.

Rzecznik prasowy amerykańskiego ministerstwa obrony, generał Patrick Ryder, poinformował dzień wcześniej, że USA zwiększyły produkcję pocisków artyleryjskich "z 14 tys. sztuk miesięcznie w lutym 2022 roku do około 24 tys. miesięcznie obecnie".

21:52

Jesteśmy otwarci na szkolenie ukraińskich pilotów na F-16, jeśli Dania i Holandia nie będą miały odpowiednich zasobów do tego - powiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odniósł się w ten sposób do doniesień "Washington Post" o opóźnieniach w programie szkolenia. Kirby ostrzegł jednak, że będzie to długi proces.

Nasi europejscy sojusznicy przewodzą tym wysiłkom, ale jeśli zasoby szkoleniowe w Europie zostaną wyczerpane, z pewnością jesteśmy otwarci, by prowadzić te szkolenia dla ukraińskich pilotów tutaj, w Stanach Zjednoczonych - powiedział Kirby podczas briefingu prasowego online.

21:28

Rosyjska gospodarka dostosowuje się do wpływu międzynarodowych sankcji i już w 2024 r. może powrócić do poziomu sprzed wojny - te prognozy może pokrzyżować dodatkowa mobilizacja do armii, gdyby została ogłoszona - ocenia Bloomberg.

"Roczny spadek PKB od czasu inwazji na Ukrainę był najdłuższy od ponad pół dekady. Wraz z coraz luźniejszą polityką fiskalną wspierającą działania wojenne, produkt krajowy brutto wzrósł w drugim kwartale o 4,9 proc." - podała agencja.

20:53

Rosyjscy miliarderzy Michaił Fridman i Piotr Awen zostali objęci sankcjami ogłoszonymi przez Departament Skarbu USA. Obydwaj oligarchowie mieszkają poza Rosją i zapowiadają, że odwołają się od sankcji.

20:26

Porucznik Iwan Korolew nielegalnie przekroczył granicę litewską, przedostał się do Wilna i 10 sierpnia został zatrzymany przez litewską straż graniczną na wileńskim dworcu autobusowym - poinformował rosyjskojęzyczny serwis BBC. Rosyjski oficer wystąpił o azyl polityczny.

19:38

55 proc. Amerykanów jest przeciwnych zatwierdzeniu przez Kongres USA dalszej pomocy dla Ukrainy. Wśród Republikanów jest to 71 proc. 62 proc. Demokratów popiera zwiększenie wsparcia dla Kijowa - wynika z sondażu, który przytacza w piątek portal Axios.

Badanie opinii przeprowadził dla CNN ośrodek Pew Research Center. Jak pisze portal Axios, najnowsze sondaże wskazują na rekordowy jak dotąd "sceptycyzm" Amerykanów dotyczący wspierania Ukrainy; na początku rosyjskiej inwazji tylko 7 proc. ankietowanych było przeciwnych takiej pomocy.

Jak dotąd Kongres uchwalił cztery pakiety pomocowe dla Ukrainy o łącznej wartości ponad 107 mld dolarów.

18:53

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wezwał Niemcy i Stany Zjednoczone do dostarczenia rakiet dalekiego zasięgu Taurus i ATACMS. Szef ukraińskiej dyplomacji zapewnił we wpisie na Twitterze, że rakiety "będą używane wyłącznie w granicach Ukrainy".