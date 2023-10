Jedenaście osób, w tym 9-miesięczna dziewczynka, zostało rannych w rosyjskim ataku na Chersoń na południu Ukrainy w noc z soboty na niedzielę - poinformował szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Władze rosyjskie nasiliły po sobotnich atakach Hamasu na Izrael kilka operacji informacyjnych, które mają osłabić wsparcie Zachodu dla Ukrainy i odwrócić uwagę od tego kraju - podkreślił amerykański Instytut Badań nad Wojną. Niedziela, 8 października 2023 roku to 592. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia w Ukrainie / Kateryna Klochko / PAP/EPA

22:11

W ciągu czterech dni ukraińska 66. Samodzielna Brygada Zmechanizowana, operująca w pobliżu Łymanu w obwodzie donieckim na południu Ukrainy, zniszczyła 25 rosyjskich czołgów. To więcej niż Rosjanie są wstanie wyprodukować w ciągu dwóch miesięcy - poinformował wieczorem Sztab Generalny Ukrainy.



21:38

W okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy w wyniku wybuchu ładunku podłożonego pod samochód zginął w sobotę szef miejscowych struktur putinowskiej partii "Jedna Rosja" Władimir Małow - poinformował niezależny od władz na Kremlu rosyjski portal Meduza.

Po wybuchu Małow trafił do szpitala, lecz lekarzom nie udało się go uratować - pisze Meduza. Jak dodaje, o śmierci okupacyjnego urzędnika poinformowała powołana przez Rosjan "administracja" Nowej Kachowki.

21:20

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, któremu przekazał kondolencje w związku z atakiem na tej kraj.

Zełenski przekazał, że potwierdzono śmierć 2 ukraińskich obywateli na terenie Izraela.

To bardzo ważne, żeby cały świat nie stał z boku i odpowiedział na to, co się stało, w możliwie najbardziej zasadniczy sposób - mówił ukraiński prezydent.

Wiele osób było zszokowanych zuchwałością tego ataku i jego dokładnym przygotowaniem. Jeśli terroryści mogą sobie na to pozwolić, oznacza to, że nie są zagrożeniem wyłącznie dla jednego kraju - mówił Zełenski. W przyszłym tygodniu będziemy z naszymi partnerami pracować nad tym, by zapewnić jedność świata w walce z terrorem - zapowiedział.

19:03

Rosjanie werbują na wojnę, którą rozpętali przeciwko Ukrainie, imigrantów zarobkowych z Azji Centralnej, nie tylko mężczyzn, lecz także kobiety - poinformował portal Radia Swoboda.



Migranci zarobkowi przybyli z Azji Środkowej (samych Kirgizów jest w Rosji kilkaset tysięcy), zarówno posiadający rosyjskie obywatelstwo, jak i ci, którzy go nie mają, zaczęli być rekrutowani do rosyjskiej armii za pośrednictwem grupy Wagnera, między innymi w więzieniach. Dotyczy to także kobiet. Krewni odbywającej karę więzienia kobiety z Kirgistanu powiedzieli dziennikarzom Radia Swoboda, że urzędnicy rosyjskiego Ministerstwa Obrony odwiedzili więzienie, aby zachęcić kobiety do przyłączenia się do armii.

13:38

W Szwajcarii jest około 80 rosyjskich szpiegów, co stanowi około jednej piątej całkowitej liczby rosyjskich agentów w Europie - informuje gazeta "Neue Zürcher Zeitung", powołując się na dane Federalnej Służby Wywiadowczej Szwajcarii.

10:53

Ukraińskie wojska skutecznie związały znaczne rosyjskie siły w sektorze Wełykiej Nowosiłki, na zachód od miasta Wuhłedar w obwodzie donieckim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, sektor ten stał się stosunkowo spokojny w ciągu ostatnich czterech tygodni, a walki były znacznie mniej intensywne niż w czerwcu-lipcu 2023 roku. Latem Ukraina prawie na pewno wyzwoliła co najmniej 125 kilometrów kwadratowych terytorium na tej osi.

09:27

W sobotę z Ukrainy do Polski odprawiono 25,2 tys. osób, a 26,6 tys. z Polski do Ukrainy - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, SG zanotowała 16 mln 166 tys. wjazdów do Polski i 14 mln 371 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:52

Ramzan Kadyrow chce odwołania zbliżających się wyborów prezydenckich w Rosji albo wystawienia w nich tylko Władimira Putina. Nie mamy na dziś innej osoby, która mogłaby obronić nasz kraj - powiedział przywódca Czczeni.

08:50

Jedenaście osób, w tym 9-miesięczna dziewczynka, zostało rannych w rosyjskim ataku na Chersoń na południu Ukrainy w noc z soboty na niedzielę - poinformował szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin na Telegramie.



Prokudin napisał, że 27-letnia kobieta i jej 9-miesięczna córeczka zostały hospitalizowane. W szpitalu jest także 33-letni lekarz Czerwonego Krzyża.



"Uszkodzono budynki, samochody, sieci gazociągowe. Niektóre pociski nie wybuchły. Zostały zniszczone przez ratowników" - podał Prokudin.

08:48

Władze rosyjskie nasiliły po sobotnich atakach Hamasu na Izrael kilka operacji informacyjnych, które mają osłabić wsparcie Zachodu dla Ukrainy i odwrócić uwagę od tego kraju - podkreślił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

ISW podkreśla, że wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że USA i ich sojusznicy powinni zajmować się pracą nad rozwiązaniem konfliktu palestyńsko-izraelskiego zamiast "przeszkadzać" Rosji i dostarczać Ukrainie pomoc wojskową.

Znany rosyjski propagandzista Siergiej Mardan wprost oznajmił, że Rosja skorzysta na eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo świat "na chwilę przestanie myśleć o Ukrainie i ponownie zajmie się ugaszaniem wiecznego pożaru na Bliskim Wschodzie".

08:47

Wybuchy Nord Stream to robota rosyjskich służb specjalnych, a Niemcy natychmiast wrócą do robienia interesów z Rosją, gdy na Ukrainie nastanie pokój - uważa duński dziennikarz śledczy Jens Hovsgaard, autor książki "Szpiedzy, których przyniosło ocieplenie", odsłaniającej kulisy powstania rosyjsko-niemieckich gazociągów.

08:46

Rosja nadal próbuje grać gazem - tak mołdawski analityk Valeriu Pasa skomentował doniesienia o surowcu, który ma do Mołdawii dostarczać turecki koncern Botos. Według niego to "ewidentna prowokacja informacyjna", w którą zaangażowany jest Gazprom i zbiegły oligarcha Vlad Plahotniuc.