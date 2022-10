Zmobilizowani Rosjanie dostają radzieckie hełmy i słabo działającą broń automatyczną - poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według niego rosyjska armia wykorzystuje zmobilizowanych do uzupełnienia strat w swoich jednostkach.

Według sztabu ok. 500 zmobilizowanych z 205. samodzielnej brygady zmotoryzowanej 49. armii ogólnowojskowej przybyło do strefy działań zbrojnych, by uzupełnić straty przeciwnika na tymczasowo okupowanych terytoriach ukraińskich - podaje sztab w wieczornym komunikacie.

"Charakterystyczne oznaki" zmobilizowanych to - jak relacjonuje sztab - środki ochronne i hełmy z czasów radzieckich oraz automaty AK-12, które nie sprawdzają się w walce.



Sztab informuje, że siły rosyjskie kontynuują ofensywę na kierunku bachmuckim i awdijewskim w Donbasie.