​Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę znoszącą podatek VAT na zakup sztabek metali szlachetnych. Resort finansów liczy na to, że inwestycje np. w złoto będą alternatywą dla kupowania dolarów. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rubel mocno stracił, co doprowadziło do tego, że Rosjanie poszukują możliwości bezpiecznego ulokowania swoich oszczędności.

Do tej pory zakup metali szlachetnych przez rosyjskich obywateli był obciążany podatkiem VAT w wysokości 20 proc. Zniesienie podatku było zaplanowane już w 2020 roku. W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i zmasowanych sankcjach Zachodu, Moskwa ma nadzieję, że metale szlachetne - w szczególności złoto - staną się alternatywą dla dolara i euro. W obliczu niestabilnej sytuacji geopolitycznej inwestowanie w złoto będzie idealną alternatywą dla kupowania dolarów - powiedział minister finansów Anton Silujanow. Waluta amerykańska jest bardziej zmienna i podlega różnego rodzaju zagrożeniom. Z tego powodu nie może konkurować z metalami szlachetnymi - zapewniał minister. Po inwazji rosyjskiej na Ukrainę kraje Zachodu nałożyły liczne sankcje na Moskwę. Ograniczenia uderzyły m.in. w rosyjskie banki. Rosjanie masowo ustawiali się w kolejkach do bankomatów, część zamieniała ruble na inne waluty, co doprowadziło do spadku wartości rodzimej waluty. W związku z sytuacją Rosja znacznie ograniczyła operacje walutowe. Bank centralny wprowadził limity wypłaty gotówki z kont dewizowych do 10 tys. dolarów i wprowadził wysoką prowizję przy zamianie rubla. Zakazał także bankom sprzedaży twardych walut klientom. Według Światowej Rady Złota, w 2021 roku popyt konsumencki na złoto w Rosji wzrósł o 34 proc. Od 2014 roku, kiedy nałożono sankcje na Rosję po aneksji Krymu, Moskwa zwiększyła tempo zakupów złota, podwajając swoje rezerwy i stając się największym państwowym nabywcą kruszca. Po rozpoczęciu pandemii koronawirusa bank centralny przestał kupować złoto ze względu na wzrost jego cen. Ale już 27 lutego 2022 roku, trzy dni po inwazji na Ukrainę, wznowiono zakupy na rynku krajowym. Według mediów, amerykańscy senatorowie będą domagali się sankcji uderzających w rosyjskie rezerwy złota. Wartość zasobów szacuje się na 132 mld dolarów.