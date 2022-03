Unia Europejska odnotowuje "oznaki" możliwego użycia przez Rosję w wojnie na Ukrainie broni chemicznej lub biologicznej. Wzywa do powstrzymania eskalacji działań wojennych oraz wykorzystywania zakazanej broni - powiedział w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano.

UE: widzimy "oznaki" możliwego użycia przez Rosję na Ukrainie broni chemicznej lub biologicznej / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA