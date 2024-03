Wywiad litewski ocenia, że w tle wojny w Ukrainie, Rosja przygotowuje się do konfrontacji z NATO w dłuższej perspektywie. Dla Moskwy kluczowy ma być w tym kontekście region Morza Bałtyckiego. W związku z tym, Rosjanie poczynili już konkretne działania, przemieszczając część sił w newralgiczne rejony. Rosja systematycznie zwiększa obecność na Bałtyku od 2023 roku, czyli od momentu, gdy do Sojuszu Północnoatlantyckiego przystąpiła Finlandia.

Tu-160 i Tu-22M3 nad Kremlem / ALEXANDER NEMENOV/AFP / East News

Raport opracowany przez litewski MON nie pozostawia wątpliwości. "Rosja przeznacza ogromne środki na wojnę na Ukrainie i nie wykazuje chęci łagodzenia napięć, mimo że nie osiągnęła swoich celów operacyjnych. Jednocześnie Rosja przygotowuje się do długoterminowej konfrontacji z NATO, w tym w regionie Morza Bałtyckiego i stopniowo rozszerza swój potencjał wojskowy na zachód" - czytamy w publikacji.

Litwini podają, że już w 2023 roku, po wstąpieniu Finlandii do NATO, Rosjanie rozmieścili na jeziorze Ładoga okręty wojenne zdolne do przenoszenia przeciwokrętowych pocisków manewrujących Kalibr. W tym samym roku Rosja przebazowała w rejon Bałtyku pięć ciężkich bombowców Tu-22M3.

Doniesienia z Wilna pokrywają się z tymi, które niedawno przekazała Estońska Służba Wywiadu Zagranicznego (VLA), oceniając, że Rosjanie tworzą oddzielne, leningradzki i moskiewski okręg wojskowy, by móc w przyszłości wystąpić przeciwko Finlandii.

Instytut Badań nad Wojną (ISW) przywołuje publikację rosyjskiego MON, gdzie szef Akademii Wojskowej Rosyjskiego Sztabu Generalnego pułkownik Władimir Zarudnicki stwierdza, że konflikt w Ukrainie może przerodzić się w pełnoskalową wojnę w Europie i że ewentualne zakończenie działań bojowych przeciwko armii Kijowa nie będzie oznaczać końca konfrontacji Zachodu z Rosją.

Rosja utrzyma tempo

Wywiad litewski ocenił, że Rosjanie stale zwiększają liczbę personelu wojskowego w Ukrainie - pomimo ponoszenia ciężkich strat. Rosyjski przemysł stał się głównym motorem napędowym krajowej gospodarki. Dobra wiadomość jest taka, że Kreml uczynił to kosztem innych sektorów. Zła - że Rosjanie radzą sobie ekonomicznie lepiej niż wskazywały na to początkowe estymacje zachodnich analityków. To dzięki zdolnościom Moskwy do omijania i równoważenia zachodnich sankcji.

Wilno zakłada optymistycznie, że rosyjska gospodarka prawdopodobnie zacznie cierpieć w dłuższej perspektywie. Z drugiej jednak strony, wybory prezydenckie, które wygra Władimir Putin, posłużą mu do legitymizacji mniej popularnych społecznie decyzji. W grę wchodzić może ogłoszenie przez Moskwę mobilizacji, już po wyborach.

ISW podkreśla, że wojna w Ukrainie się nie skończy, a Rosja chce zająć cały kraj. Kreml prowadzi kampanię informacyjną, która ma przekonać Zachód, że jest inaczej i że Moskwa ma ograniczone cele w Ukrainie. W ten sposób Rosjanie zabezpieczają się na wypadek, gdy coś w Ukrainie pójdzie nie po ich myśli. Przekonanie świata, że Rosja nie chce zająć całego kraju, ma doprowadzić do poparcia przez Zachód strony rosyjskiej w ewentualnych negocjacjach z Kijowem.