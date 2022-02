​Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało film, rzekomo pokazujący wywożenie czołgów z okolic granic Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonuje natomiast, że na razie nie widać, by Rosjanie się wycofywali.

Żołnierze jednostek armii pancernej Zachodniego Okręgu Wojskowego zakończyli ładowanie czołgów i opancerzonych pojazdów gąsienicowych na perony kolejowe i po planowanych ćwiczeniach rozpoczęli marsz łączony do punktów stałego rozmieszczenia w odległości około 1000 km - podał resort obrony.

Agencja RIA Nowosti dodała, że po przewiezieniu czołgów do stałych baz zostanie sprawdzony ich stan techniczny pod kątem udziału w kolejnych ćwiczeniach na zimę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził z kolei, że na razie nie ma oznak wycofywania się rosyjskich wojsk z okolicy granic z jego ojczyzną. Nie widzimy żadnego wycofywania się, tylko o tym słyszymy (...) Na razie to są tylko deklaracje - powiedział. Podkreślił, że władze zachowują spokój, "bo pamiętamy, że nie zaczęło się to (konflikt) wczoraj. Trwa to od lat".

Podobnie wypowiadał się wczoraj szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba . Dopóki nie zobaczymy żadnych oznak deeskalacji, żadnych oznak redukcji rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą, to dalej będziemy przyglądali się sytuacji - mówił.

Rosyjskie wojska skupione są jednak nie tylko przy wschodniej granicy Ukrainy. Na Morzu Czarnym trwają ćwiczenia marynarki, a na Białorusi mają miejsce rosyjsko-białoruskie ćwiczenia.