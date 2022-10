Rosja poinformowała Stany Zjednoczone o planowanych ćwiczeniach sił nuklearnych - przekazał we wtorek Pentagon, odmawiając jednak podania dalszych szczegółów. Wcześniej wydane zostały depesze NOTAM o zamknięciu północnej części rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Zdjęcie ilustracyjne / Newscom / PAP

Ćwiczenia sił nuklearnych Federacji Rosyjskiej mają obejmować wystrzelenie pocisków balistycznych.

Stany Zjednoczone zostały poinformowane i, jak podkreślaliśmy wcześniej, są to rutynowe coroczne ćwiczenia Rosji - podkreślił rzecznik prasowy Pentagonu Patrick Ryder, cytowany przez Reutersa.

Wydanie depesz NOTAM

O tym, że Rosja jeszcze w październiku może przeprowadzić ćwiczenia swoich sił nuklearnych, Stany Zjednoczone informowały na początku ubiegłego tygodnia.

We wtorek zostały opublikowane depesze NOTAM o zamknięciu północnej części rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Wskazywały one, że ćwiczenia mogą rozpocząć się w środę i mają potrwać do soboty.

Depesze zostały wydane z powodu planów wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) z największego w Rosji kosmodromu Plesieck (położonego ok. 800 km na północ od Moskwy) i pocisków balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych (SLBM) z Półwyspu Kolskiego do kamczackiego poligonu Kura.

Ponadto należy się spodziewać wystrzelenia pocisków manewrujących z portu lotniczego w Amdermie w północno-zachodniej części kraju.

Ostatni raz Rosja przeprowadziła tego typu ćwiczenia w lutym, tuż przed inwazją na Ukrainę.

Czym jest NOTAM?

NOTAM to zwięzła depesza, która jest rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych. Zawiera istotne informacje dla załóg statków powietrznych, m.in. o zamkniętych lotniskach czy ograniczeniach w przestrzeni powietrznej.

W depeszy powinny być zawarte ważne informacje, które należy sporządzać i rozsyłać bezzwłocznie.

W Polsce wydawaniem depesz NOTAM zajmuje się Służba Informacji Lotniczej, która jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Równoległe ćwiczenia NATO

Jeśli faktycznie dojdzie do ćwiczeń strategicznych sił nuklearnych Federacji Rosyjskiej, zbiegną się one z ćwiczeniami odstraszania nuklearnego NATO. Manewry pod kryptonimem "Steadfast Noon" ("Niezłomne Południe" - przyp. red.) z udziałem około 60 samolotów różnych typów, w tym amerykańskich bombowców strategicznych dalekiego zasięgu B-52, rozpoczęły się 17 października i potrwają dwa tygodnie.

Zachodni dyplomaci podkreślają, że samoloty nie będą przenosić bomb jądrowych. Ćwiczenia odbędą się w odległości co najmniej tysiąca kilometrów od terytorium Rosji. Moskwa została o nich poinformowana.

Centralnym punktem ćwiczeń jest belgijska baza Kleine Brogel w Limburgii, gdzie przechowywane są amerykańskie głowice jądrowe.

Loty szkoleniowe odbywają się nad Belgią, nad Morzem Północnym i Wielką Brytanią. To ćwiczenia rutynowe, zaplanowane jeszcze przed wojną w Ukrainie.