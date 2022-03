Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych 1,720 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski. Taką informację przekazała w niedzielę wieczorem Straż Graniczna.

Uchodźcy z Ukrainy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku / Wojtek Jargiło / PAP

"Dzisiaj, tj. 13.03 do godz. 19.00 z Ukrainy przyjechało 62,7 tys. uchodźców. To o prawie 2 proc. mniej niż wczoraj (63,9 tys.)" - napisała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna.

Jak wyliczono, od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych 1,720 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski.



Niedziela jest 18. dniem inwazji Rosji na Ukrainę.

Od kilku dni trwają prace nad skoordynowaniem działań państw unijnych w organizacji transportu dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą przez Polskę udać się do innego państwa. Między innymi w tym celu szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz jego odpowiednicy we Francji i w Niemczech, Gerald Darmanin i Nancy Feaser, zawiązali nieformalny sztab ds. pomocy uchodźcom. W piątek i w sobotę poświęcone były temu rozmowy ministerstw ds. transportu Polski, Ukrainy, Austrii, Czech, Francji, Niemiec oraz unijnej komisarz ds. transportu Adiny Valean, które odbyły się w Krakowie, a także na pograniczu polsko-ukraińskim. Z polskiej strony w spotkaniach brali udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceszefowie MI Rafał Weber i Andrzej Bittel oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

W związku z uruchomieniem pociągów specjalnych dla uchodźców chcących udać się do Niemiec, użytkownicy telefonii komórkowej posiadający ukraińskie karty SIM dostają wiadomości o planowanych godzinach wyjazdu pociągów - poinformował w niedzielę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Jak dodał, od piątku do niedzieli do godz. 18, 27 tys. uchodźców z Ukrainy skorzystało z pociągów specjalnych do Niemiec.