Premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wspólnie oświadczyli, że chcą wprowadzić tymczasowe ograniczenia dla obywateli Rosji w podróżach po strefie Schengen. Ograniczenia zostaną wprowadzone do 19 września. „Konieczne jest podjęcie kolejnych środków w celu drastycznego ograniczenia liczby wydawanych wiz (przede wszystkim wiz turystycznych) i zmniejszenia napływu obywateli Rosji do Unii Europejskiej i strefy Schengen” – czytamy w oświadczeniu.

Mateusz Morawiecki / Piotr Polak / PAP

Wspólne oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na stronie kancelarii premiera. "Kraje graniczące z Rosją są w coraz większym stopniu zaniepokojone znaczącym i rosnącym napływem obywateli rosyjskich przez nasze granice do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Uważamy, że zaczyna to być poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa publicznego i dla całej strefy Schengen" - napisali premierzy.

Zwrócono uwagę, że zdecydowana większość Rosjan popiera agresję ich kraju na Ukrainę. "Nie do zaakceptowania jest również to, że podczas gdy ludzie w Ukrainie są torturowani i mordowani, obywatele państwa będącego agresorem mogą swobodnie podróżować po UE. Większość wiz została wydana Rosjanom przed rosyjską agresją w Ukrainie na pełną skalę, w innych warunkach geopolitycznych i w innych okolicznościach. Podróż do Unii Europejskiej jest przywilejem, a nie prawem człowieka" - ogłosili premierzy.

Jak stwierdzono, po zawieszeniu umowy o ułatwieniach wizowych dla Rosjan w UE, potrzebny jest kolejny krok, aby ograniczyć wydawanie wiz Rosjanom. Chodzi głównie o wizy turystyczne.

"Estonia, Łotwa, Litwa i Polska uzgodniły wspólne podejście regionalne i niniejszym pragną wyrazić swoją polityczną wolę i zdecydowany zamiar wprowadzenia tymczasowych krajowych środków dla obywateli rosyjskich posiadających wizy UE w celu przeciwdziałania bezpośrednim zagrożeniom porządku publicznego i bezpieczeństwa i ograniczyć możliwość wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych" - zadeklarowali premierzy 4 państw.

Tymczasowe środki w tych krajach, które są oparte na wspólnym podejściu powinny wejść w życie w każdym z tych krajów do 19 września. "Nadal poszukujemy wspólnego podejścia na poziomie UE i zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej z prośbą o zaproponowanie odpowiednich środków dotyczących wiz i ograniczenia wjazdu, które mogłyby zostać wdrożone w ujednolicony sposób przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen" - napisali premierzy.

Zwrócili też uwagę, że nie jest to całkowity zakaz wjazdu dla Rosjan, ale utrzymane zostaną wyjątki dla dysydentów, przypadków humanitarnych, członków rodzin, czy posiadaczy zezwoleń na pobyt.

Coraz więcej Rosjan chce wjechać do Polski

W tym roku niemal o 100 procent wzrosła liczba Rosjan ubiegających się o legalizację pobytu w naszym kraju w porównaniu z ubiegłym rokiem. W okresie od 1 stycznia do 1 września takich wniosków było dokładnie 6909. W ubiegłym roku liczba ta wynosiła niewiele ponad 3,5 tysiąca. W tym roku pozytywnych decyzji co do legalizacji pobytu Rosjan wydano w Polsce 2960. Jak dotąd definitywnie odmówiono już 949 obywatelom Rosji, ale ponad połowa wniosków nie została jeszcze rozpatrzona.