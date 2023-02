Podoliak nie nawiązał do żadnego konkretnego planu, ale dzisiaj, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, Chiny przedstawiły plan rozwiązania konfliktu w Ukrainie.

Plan składa się z 12 punktów. Mówi o konieczności poszanowania suwerenności wszystkich państw, porzuceniu mentalności zimnowojennej. W trzecim punkcie Chińczycy apelują o zaprzestanie działań wojennych, w czwartym - wzywają do powrotu do negocjacji. Dalej jest mowa o konieczności rozwiązania kryzysu humanitarnego, ochronie cywilów, a także o ochronie elektrowni jądrowych.

Chiny wezwały też do nieużywania broni atomowej, do ułatwienia eksportu zboża i do zniesienia jednostronnych sankcji, w domyśle, nałożonych na Rosję.