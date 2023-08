Polska pozostaje w stanie ciągłego zagrożenia prowokacjami i atakami hybrydowymi ze strony służb Białorusi i Rosji. Tylko w tym roku zarejestrowano 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

To właśnie po to, by eskalować napięcie na wschodniej flance NATO na Białoruś zostali sprowadzeni najemnicy Grupy Wagnera - tłumaczy Morawiecki.

Takich prowokacji będzie więcej i będą one obliczone na tworzenie zamieszania w Polsce i w innych krajach NATO, szczególnie w naszym regionie, dlatego jutro odbędę pilne spotkanie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na Przesmyku Suwalskim - poinformował premier.

Do spotkania dojdzie na Przesmyku Suwalskim, czyli terytorium stanowiącym połączenie terenów państw bałtyckich z Polską. Obszar jest strategicznie kluczowy dla wschodniej flanki NATO.

Mateusz Morawiecki zaznacza, że w sprawie Grupy Wagnera i innych hybrydowych działań Polska pozostaje w stałym kontakcie z sojusznikami w NATO m.in. ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.