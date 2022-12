Jak przypomina Agencja Reutera, głównodowodzący ukraińskiej armii gen. Walerij Załużny w niedawnej rozmowie z "The Economist" ujawnił, że Rosja przygotowuje 200 tys. świeżo zmobilizowanych żołnierzy do poważnej ofensywy. Atak miałby nastąpić ze wschodu, południa lub nawet z Białorusi. Według gen. Załużnego, rosyjskie plany zakładają atak nawet już w styczniu, a bardziej prawdopodobne wiosną.

Rosyjska mobilizacja zadziałała. To nieprawda, że ich problemy są tak straszne, że ci ludzie nie będą walczyć. Oni będą. Król rozkazał im iść na wojnę, to oni pójdą na wojnę. Według naszych szacunków mają rezerwę 1,2-1,5 miliona ludzi. (Teraz) Rosjanie szkolą około 200 tysięcy świeżych żołnierzy. Nie mam wątpliwości, że podejmą kolejną próbę dotarcia do Kijowa - powiedział Załużny w rozmowie z "The Economist".

Stwierdził, że obecnie Siły Zbrojne Ukrainy mają trzy główne zadania: utrzymanie obecnych granic, gromadzenie rezerw na kolejny etap wojny oraz zdobycie dla armii systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Podkreślił, że dodatkowa obrona jest konieczna, gdyż obecnie Ukraina "balansuje na cienkiej linii" - jeśli sieć energetyczna zostanie zniszczona, to ludzie będą zamarzać. W jakich nastrojach będą wtedy żołnierze, możecie sobie wyobrazić? Czy bez wody, światła i ciepła można mówić o przygotowywaniu rezerw do kontynuacji działań wojennych? - pytał głównodowodzący armii ukraińskiej.

Załużny stwierdził jednak, że Ukraina będzie w stanie odzyskać terytoria, które Rosja zdobyła po rozpoczęciu wojny. Armia potrzebuje jednak do tego sprzętu.