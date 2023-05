W nadchodzących tygodniach wraz z Danią i Holandią stworzymy wspólne ramy szkoleń ukraińskich pilotów na samolotach F-16 - poinformował szef Pentagonu Lloyd Austin podczas konferencji prasowej po wirtualnym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Jak dodał, do pomocy w inicjatywie zgłosiły się też Norwegia, Belgia, Portugalia i Polska.

Samoloty F-16 w bazie w Danii / BO AMSTRUP / PAP/EPA

Podczas dzisiejszego spotkania, kilku sojuszników i partnerów omówiło plany szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji, w tym F-16 - powiedział Austin po spotkaniu online z ministrami 50 państw wspierających Ukrainę.

Jak dodał, Dania wraz z Holandią będą przewodzić europejskiej koalicji szkolącej pilotów na F-16, zaś do pomocy zgłosiły się również Norwegia, Belgia, Portugalia i Polska.

Rozpoczęcie pracy szkoleniowej na F-16, to ważny przykład naszego długoterminowego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy - oznajmił Austin. Zaznaczył jednak, że najważniejszym priorytetem dla Ukrainy pozostają naziemne systemy obrony powietrznej.

Błaszczak o szkoleniu ukraińskich pilotów

Jesteśmy gotowi, żeby szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16 - mówił w ubiegłym tygodniu w Brukseli wicepremier i minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak. Zastrzegł jednak, że takie szkolenie jeszcze się nie rozpoczęło.

Jesteśmy gotowi takie szkolenie prowadzić. Zaproponowałem, żeby takiego rodzaju szkolenie zostało zaliczone do szkoleniowej misji unijnej, która jest prowadzona w Polsce - informował Błaszczak.

Chciałbym podkreślić bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendy UE. To świadczy o dużym przygotowaniu naszych instruktorów. (...) Jest to przykład znakomitej współpracy państw europejskich na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Jest to narzędzie, które pozwoli na refundację ponoszonych kosztów podczas szkolenia żołnierzy ukraińskich - dodał szef MON.

Zapewnił, że przekaże wszelkie szczegóły w momencie, gdy szkolenie zostanie już rozpoczęte.

Dopytywany przez dziennikarzy, ilu pilotów Polska mogłaby wyszkolić, odparł: "Zależy to od naszych możliwości. Polska znajduje się na wschodniej flance NATO. Mamy pewne zobowiązania dotyczące nie tylko obrony polskiej przestrzeni powietrznej, ale także np. przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje".

Jest zgoda na szkolenia

Podczas szczytu G7 w Hiroszimie Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Projekt poparły m.in. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Portugalia.

Szkolenie ukraińskich pilotów w pilotowaniu amerykańskich myśliwców F-16 nie czyni NATO stroną konfliktu - stwierdził w ubiegłym tygodniu w Brukseli szef Sojuszu Jens Stoltenberg. Ukraina ma prawo do samoobrony. Pomagamy Ukrainie w przestrzeganiu tego prawa - powiedział dziennikarzom.

Prezydent Zełenski jest przekonany, że jego kraj otrzyma F-16 od swych zachodnich partnerów. Przy tym zastrzegł, że Kijów nie wie, ile samolotów mógłby w przyszłości otrzymać.

MON w Kijowie podał, że F-16 mają trafić na Ukrainę jesienią.