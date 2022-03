Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie kraj ten opuściło ponad 3,6 mln osób, a liczba uchodźców wewnętrznych wzrosła do blisko 6,5 mln - podało w czwartek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Przejście graniczne w Medyce / Anna Voitenko / Ukrinform / PAP

Według danych UNHCR liczba Ukraińców, którzy wyjechali za granicę wynosi 3 674 952.

1,5 miliona dzieci

Około 90 proc. wszystkich uciekających przed wojną, to kobiety i dzieci - podaje AFP. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Dzieciom (UNICEF) 1,5 mln uchodźców to dzieci.

Krajem, którzy przyjmuje najwięcej osób uciekających przed wojną jest Polska, niemal 2,2 mln uchodźców. Ukraińcy uciekają również do innych sąsiednich państw - na Słowację, Węgry, do Rumunii i Mołdawii. Część z nich zbiegła przed prowadzonymi działaniami wojennymi także do Rosji oraz, w niewielkiej części, na Białoruś - informowało UNHCR.

Jest to największy w Europie exodus z ogarniętego wojną kraju od II wojny światowej - przypomina AFP.

Około 100 tys. uchodźców od wtorku

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę opuściło ten kraj ponad 3,5 mln osób - poinformowało we wtorek UNHCR.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy przybywają też do Rumunii (prawie 550 tys. osób), Mołdawii (prawie 370 tys. osób), na Węgry (prawie 320 tys. osób) i na Słowację (ponad 250 tys. osób). Ok. 250 tys. osób uciekło również do Rosji, a trochę ponad 4 tys. - na Białoruś.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Według szacunków ONZ kraj opuścić może nawet 5 mln osób.