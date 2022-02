Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu udał się we wtorek do Syrii, aby nadzorować rosyjskie ćwiczenia morskie. W ćwiczeniach we wschodniej części Morza Śródziemnego bierze udział 15 okrętów wojennych i 30 samolotów - podała agencja informacyjna RIA.

