Cmentarzysko rosyjskich pojazdów opancerzonych

Ostatnie dwa tygodnie to seria niepowodzeń sił rosyjskich szturmujących miasto. Do mediów społecznościowych trafiły dziesiątki nagrań wykonanych przez ukraińskie drony, na których widać eksplodujące czołgi po najechaniu na pola minowe i uciekających w różne kierunki rosyjskich żołnierzy.

W ostatnich dniach, jak informuje portal amerykańskiej telewizji CNN, zniszczonych lub unieruchomionych zostało ponad 20 rosyjskich czołgów i bojowych wozów piechoty. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że teren wokół Wuhłedaru stał się cmentarzyskiem rosyjskich pojazdów opancerzonych.

Mimo to, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podkreśla, że ofensywa na Wuhłedar, w której biorą udział elitarne jednostki, jak np. 155. Brygada Piechoty Morskiej, przebiega zgodnie z planem. Innego zdania jest jednak "szef" samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin, który powiedział, że w rejonie miasta jest "gorąco", a "wróg nadal wysyła do walki duże liczby rezerwowych, co spowalnia wyzwalanie tej miejscowości".