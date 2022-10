Nadszedł czas, by obronić czarnomorski korytarz zbożowy - zaapelował minister spraw zagranicznych Ukrainy, wzywając "wszystkie państwa, by pokazały Rosji, że szantaż powinien się skończyć". Wcześniej agencja Reutera poinformowała, że Rosja jest gotowa wycofać się z "inicjatywy zbożowej".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Rosja robi dokładnie to, przed czym ostrzegaliśmy - wznawia granie głodem i grozi inicjatywie zbożowej na Morzu Czarnym. Chcę, by każda afrykańska, azjatycka, bliskowschodnia rodzina wiedziała: Ukraina nie wysuwa żadnych dodatkowych żądań, chcemy, by korytarz nadal działał" - zaznaczył Kułeba w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

"Nadszedł czas, by obronić czarnomorski korytarz zbożowy. Wzywam wszystkie państwa i organizacje, by pokazały Moskwie: szantaż musi się skończyć, a Rosja nie może narażać na ryzyko milionów ludzi. Oddzielnie zwracam się do państw, które zależą od ukraińskiego eksportu zboża" - napisał Kułeba.

Wcześniej media ukraińskie poinformowały, powołując się na agencję Reutera, że Rosja skierowała do ONZ szereg pretensji (ich treści nie podano), uzależniając od ich wypełnienia kontynuowanie działania korytarza zbożowego z ukraińskich portów czarnomorskich.

W warunkach wojskowej blokady ukraińskich portów przez Rosję w lipcu przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Umożliwiają one transport zboża przez korytarze morskie z trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Jużnego (Piwdennego).

Putin spotkał się z Erdoganem

W czwartek rosyjski przywódca Władimir Putin rozmawiał w Astanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Jesteśmy zdeterminowani, by wzmocnić i kontynuować eksport zboża w ramach porozumienia ze Stambułu oraz transfer rosyjskiego zboża i nawozów przez Turcję do mniej rozwiniętych państw - mówi po spotkaniu Erdogan.

Dodał, że Ankara może współpracować z Moskwą w "wyznaczaniu krajów", do których miałyby być kierowane dostawy z Rosji. To ważne, byśmy skupili się raczej na biednych niż rozwiniętych krajach - dodał turecki prezydent.

22 lipca w Stambule przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ zawarli umowy o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów. Dodatkowo ONZ i Rosja podpisały również memorandum zobowiązujące ONZ do ułatwienia niezakłóconego dostępu rosyjskich nawozów, zbóż i innych produktów na światowe rynki.