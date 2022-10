Kijów został w rano zaatakowany przez wojska rosyjskie przy użyciu irańskich dronów. Jak poinformowały władze uszkodzony został dom mieszkalny w rejonie (dzielnicy) szewczenkowskim w śródmieściu ukraińskiej stolicy. Ataki trwają - ostrzegły władze.

"Według stanu na godz. 9 rano (godz. 8 w Polsce) odnotowano cztery uderzenia. Wróg nadal atakuje. Potwierdzono, że trafiony został dom mieszkalny w rejonie szewczenkowskim. Informacja o ofiarach jest na razie uściślana" - poinformowały władze miasta. Zaapelowano do mieszkańców, by pozostawali w schronach.

W komunikacie nie ma wzmianki o dronach, jednak wcześniej administracja prezydenta Ukrainy poinformowała, że Kijów atakowany jest przy użyciu tych maszyn. Media powiadomiły o krążących na niebie dronach kamikadze. Mer Witalij Kliczko opublikował zdjęcia szczątków jednej z maszyn.



Kliczko poinformował także, że atak spowodował w centrum miasta pożar w budynku, który nie jest obiektem mieszkalnym i że kilka budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych.

Informację o uderzeniu drona w wielopiętrowy dom mieszkalny podał doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Podkreślił, że napływają doniesienia o "przylocie grup dronów z południa i wschodu obwodu kijowskiego".



Rankiem w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Najpierw nastąpiły trzy eksplozje, a później dwie kolejne w rejonie szewczenkowskim.

Ludzie pod gruzami

Osiemnaście osób zostało uratowanych z budynku mieszkalnego w Kijowie, w którym doszło do eksplozji w wyniku rosyjskiego ataku przy użyciu irańskich dronów - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Dwie osoby są pod gruzami.



"W wyniku ataku przy użyciu dronów kamikadze w rejonie (dzielnicy) szewczenkowskim doszło do eksplozji w budynku mieszkalnym. Do obecnego momentu uratowano 18 osób. Według wstępnych informacji dwóch mieszkańców pozostaje pod gruzami" - napisał Kliczko w serwisie Telegram.



Dodał, że władze wyjaśniają, czy są ofiary śmiertelne. Trwa gaszenie elementów konstrukcji i akcja ratunkowa.

Zełenski: Rosję czeka kara i potępienie

"Wróg może atakować nasze miasta, ale nie uda mu się nas złamać" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentując rosyjski atak na Kijów.

"Całą noc i ranek wróg terroryzuje ludność cywilną. Drony kamikadze i rakiety atakują całą Ukrainę. W Kijowie trafiony został budynek mieszkalny" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Zapewnił, że Ukraina zwycięży, a Rosję czeka "sprawiedliwa kara i potępienie ze strony przyszłych pokoleń".

Przed tygodniem, 10 października, stolica Ukrainy była obiektem rosyjskiego ataku rakietowego; pociski spadły m.in. w centrum miasta. W stolicy zginęło pięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.