Rosyjscy okupanci zabili co najmniej 10 749 cywilów - informuje Prokurator Generalny Ukrainy. Blisko połowa Ukraińców, którzy byli przetrzymywani w rosyjskich więzieniach w obwodzie chersońskim, była poddawana torturom, w tym seksualnym - podaje CNN. Jak informuje portal Euromaidanpress, siły ukraińskie uderzyły rakietami HIMARS w pięć rosyjskich obozów na wyspie Dżaryłgacz zabijając ok. 200 żołnierzy. Środa była 525. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji z 02.08.2023.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Efekt rosyjskiego ataku na Kijów / STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

Ta relacja zakończyła się - najnowsze informacje o wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie znajdziecie TUTAJ .

23:26

Rosja prowadzi systematyczne wysiłki zmierzające do zmuszenia mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, by przyjęli rosyjskie obywatelstwo - napisało w opublikowanym w środę raporcie Obserwatorium Konfliktu na Ukrainie Uniwersytetu Yale.

"Rosja uruchomiła systematyczne wysiłki, by zmusić mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, by przyjęli rosyjskie obywatelstwo w ramach programu konsolidowania władzy. Mieszkańcy obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego są poddawani groźbom, zastraszaniu, ograniczeniom dotyczącym pomocy humanitarnej i podstawowych potrzeb, a także możliwym zatrzymaniom i deportacji - wszystko po to, by zmusić ich do stania się obywatelami Rosji" - napisano w raporcie, opartym na informacjach z otwartych źródeł.

Według autorów, stosowane przez Rosję działania i taktyki sprawiają, że mieszkańcy nie są w stanie przetrwać bez przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa. W szczególnie trudnej sytuacji mają być rodzice dzieci, którzy odmawiają rosyjskiego paszportu. Mają oni ograniczony dostęp do świadczeń i pomocy humanitarnej, a część z nich straszy się pozbawieniem praw rodzicielskich i deportacją do Rosji. Rosyjscy oficjele mieli też wykorzystać powódź wywołaną przez zburzenie tamy w Nowej Kachowce, by zmusić mieszkańców do przyjęcia paszportu, czyniąc to warunkiem otrzymania pomocy.

Szef zespołu Nathaniel Raymond stwierdził w rozmowie z CNN, że działania Rosji są "klasycznymi zbrodniami wojennymi".

"Teraz, kiedy możemy dzielić się informacjami z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, mamy nadzieję, że te informacje o przymusowej naturalizacji pomogą zarówno MTK, jak i urzędowi Prokuratora Generalnego Ukrainy" - powiedział Raymond.

22:39

Rosja zwiększa na Morzu Czarnym liczbę okrętów zdolnych do przenoszenia rakiet - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe ukraińskich sił zbrojnych.

Armia rosyjska wprowadziła do służby okręty podwodne i nawodne, zdolne są łącznie do wystrzelenia w salwie do 12 pocisków manewrujących Kalibr - podała ukraińska armia.

"Wróg ponownie zwiększa obecność środków przenoszenia rakiet na Morzu Czarnym. Okręty podwodne i nawodne przenoszące rakiety są sukcesywnie wprowadzane do służby bojowej" - zaznaczono w komunikacie.

"Poziom zagrożenia rakietowego jest obecnie bardzo wysoki" - dodano.

22:01

Zobaczcie najnowsze zdjęcia, na których widać zniszczenia spowodowane rosyjskim atakiem na ukraińskie miasto Izmaił.

21:36

Rosyjskie wojska, które w nocy z wtorku na środę zaatakowały Izmaił w obwodzie odeskim i Kijów przy użyciu dronów kamikadze, zmieniły taktykę takich nalotów - powiadomił rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat.

Agresorzy zazwyczaj wykorzystują tylko jedną lub dwie lokalizacje, przeważnie w Kraju Krasnodarskim lub obwodzie briańskim. Tym razem wystrzelili bezzałogowce produkcji irańskiej typu Shahed z obwodu kurskiego, okupowanego Krymu oraz Kraju Krasnodarskiego - oznajmił Ihnat, cytowany przez portal Suspilne.

Ukraiński resort obrony poinformował w środę o zniszczeniu silosu zbożowego w Izmaile. Według Prokuratury Generalnej uszkodzone zostały tam również elewatory ze zbożem, zbiorniki w portowym terminalu, portowe magazyny oraz budynki administracyjne. Minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow przekazał, że w Izmaile zniszczono niemal 40 tys. ton zboża.

21:19

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w środowym przemówieniu, że rosyjski atak na portową infrastrukturę pokazuje, że Rosja chce "globalnej katastrofy" z powodu kryzysu na rynku żywności.

20:50

Polskie państwo i naród stoją ramię w ramię z Ukrainą; dziękujemy za wszystko i pamiętamy, kto pierwszy zaoferował Ukrainie karabin i chleb! - napisał na Twitterze sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RNBiO) Ołeksij Daniłow. To jego mocny wpis w czasie, gdyby na skutek wypowiedzi niektórych polityków doszło do ochłodzenia relacji na linii Warszawa - Kijów.

20:18

Media: W ciągu 5 dni zgłoszono 28 prób podpalenia rosyjskich biur poborowych.