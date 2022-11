Irańskie drony stanowią ogromne wsparcie dla Rosji podczas wojny na Ukrainie. ​Izraelski dziennik "Jerusalem post" informuje, że Iran transportuje drony do Rosji czterema liniami lotniczymi i drogą morską, przez Morze Kaspijskie i innymi szlakami, na statkach należących do firm powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji.

Linie lotnicze, które transportują drony do Rosji to: państwowy Iran Air, należący do Korpusu Strażników Rewolucji Puya Air, Saha Airlines - linie stanowiące część irańskich sił powietrznych i prywatny przewoźnik Mahan Air, który był objęty sankcjami amerykańskiego ministerstwa finansów - pisze "JP".

Irańskie drony dla Rosji

We wtorek wywiad wojskowy Ukrainy poinformował, że na początku listopada Iran przekaże Rosji 200 dronów bojowych typu Shahed-136, Mohajer-6 i Arash-2. Do Rosji mają one dotrzeć w częściach i tam zostaną złożone. Rosjanie mają je też przemalować i nanieść swoje oznaczenia, m.in. Gerań-2 na drony Shahed-136.

Wywiad sił zbrojnych Ukrainy wydał też komunikat, w którym zwrócił się o dostarczanie informacji na temat dostaw irańskiej broni do Rosji. "Prosimy o przekazywanie wszelkich informacji, które pomogą nam ustalić logistyczne szlaki dostaw (...) i zidentyfikować osoby odpowiedzialne za te dostawy" - głosi oświadczenie, cytowane przez izraelski dziennik.

Od 13 września, kiedy Rosjanie po raz pierwszy zastosowali przeciwko Ukrainie drony kamikadze, Siły Obrony zestrzeliły ponad 300 takich bezzałogowców - podał we wtorek ukraiński wywiad wojskowy.

Śledztwo w sprawie irańskich dronów?

W październiku Francja, Wielka Brytania i Niemcy w liście skierowanym do ONZ zażądały wszczęcia "bezstronnego" śledztwa w sprawie irańskich dronów, dostarczanych armii rosyjskiej w Ukrainie.

"Dochodzenie przeprowadzone przez zespół Biura ONZ, odpowiedzialny za wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2231, byłoby mile widziane i jesteśmy gotowi wspierać jego prace w zakresie prowadzenia technicznego i bezstronnego śledztwa" - napisano w liście, skierowanym do RB ONZ oraz do Sekretarza Generalnego Antonio Guterresa.

We wspólnym liście ambasadorowie Francji Nicolas de Riviere, Niemiec Antje Leendertse i W.Brytanii James Kariuki napisali, że są "głęboko zaniepokojeni transferem dronów z Iranu do Rosji z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2231, które używane przez Rosję w jej agresywnej wojnie w Ukrainie do ataków na infrastrukturę cywilną i miasta ukraińskie, powodują śmierć niewinnych cywilów". Unia Europejska zapewniła, że ma "wystarczające dowody" na to, iż Iran dostarcza drony dla Rosji.

Większość członków Rady Bezpieczeństwa ONZ poparła wszczęcie śledztwa ekspertów w tej sprawie pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ.

Pomóżmy Ukraińcom przetrwać zimę

Przed Ukraińcami ekstremalnie trudna zima. W wielu miejscowościach zniszczonych podczas rosyjskich ostrzałów nie ma prądu, wody, ogrzewania. Ludzie mieszkają w ruinach budynków, bez okien, ścian. Chowają się w piwnicach.

Pomóżmy im przetrwać nadchodzące miesiące. Wraz z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego kierowanym przez gen. Bogusława Packa zbieramy pieniądze na tzw. pakiety "safe winter". To komplety ciepłej odzieży, bielizny termoaktywnej, obuwia, kurtek czy śpiworów pozwalające na przetrwanie w niskich temperaturach.

Sprawdź, jak możesz włączyć się w akcję. TUTAJ ZNAJDZIECIE LINK DO ZBIÓRKI>>>