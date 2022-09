"Nie możemy i nie pozwolimy na to, by pogwałcenie suwerenności Ukrainy uszło Putinowi na sucho" - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy. Stwierdził też, że doniesienia z Ukrainy świadczą o systematycznym popełnianiu zbrodni przez Rosjan.

Anthony Blinken / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Cały porządek międzynarodowy, który jesteśmy zobowiązani podtrzymywać, jest rozdzierany na naszych oczach. Nie możemy i nie pozwolimy na to, by pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy uszło prezydentowi Putinowi na sucho - powiedział Blinken w swoim wystąpieniu.

Odnosząc się do środowego orędzia Władimira Putina, ocenił, że choć rosyjski prezydent mógł zakończyć wojnę, to zamiast tego wybrał jej rozszerzenie oraz groźby nuklearne.



Jeden człowiek wybrał tę wojnę. Jeden człowiek może ją zakończyć. Bo jeśli Rosja przestanie walczyć, wojna się skończy. Jeśli Ukraina przestanie walczyć, Ukraina się skończy - stwierdził.



Blinken zwrócił też uwagę na powszechność doniesień o torturach i zbrodniach popełnianych przez rosyjskich żołnierzy na okupowanych terytoriach.



To nie są działania pojedynczych oddziałów. To jest schemat powtarzający się na całym terytorium kontrolowanym przez rosyjskie siły - stwierdził. Potępił też Rosję za "diaboliczną strategię" filtracji ukraińskiej ludności, wywózki Ukraińców do Rosji i zastępowania ich Rosjanami na okupowanych ziemiach.