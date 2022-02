Sekretarz stanu USA Antony Blinken ocenił, że Rosja może uciec się do prowokacji, by usprawiedliwić inwazję na Ukrainę. W czasie konferencji w Honolulu na Hawajach podkreślił jednoczesnie, że nadal otwarta jest droga do dyplomatycznego zakończenia kryzysu.

Antony Blinken /JAMES ROSS /PAP/EPA

REKLAMA