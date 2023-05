Amerykanie - prawdopodobnie ku uciesze Ukraińców - popełnili "kluczowy błąd w księgowości". Okazało się bowiem, że wartość przekazanej Ukrainie pomocy wojskowej jest o trzy miliardy dolarów mniejsza, niż początkowo sądzono. Wykazał to audyt przeprowadzony przez Departament Obrony USA.

Amerykański gąsienicowy bojowy wóz piechoty Bradley w służbie sił ukraińskich / AA/ABACA / PAP

O sprawie poinformowała agencja Reutera. Według rozmówcy z Departamentu Obrony, rozbieżność wynikała z tego, że do wyceny brano pod uwagę koszt nowego uzbrojenia, podczas gdy na Ukrainę trafiały zapasy magazynowe Pentagonu, zakupione już jakiś czas temu. Biorąc pod uwagę amortyzację, ich wartość była niższa.

Źródła Reutersa nie wykluczyły, że w trakcie dalszej weryfikacji koszt przekazanego Ukrainie uzbrojenia może okazać się jeszcze niższy.

Jak zauważa agencja, przeszacowanie teoretycznie pozwala amerykańskim władzom wysłać dodatkową pomoc wojskową na Ukrainę.

Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zdziwienie faktem, że Pentagonowi zajęło aż kilka miesięcy, by zidentyfikować "elementarny i jednocześnie kluczowy błąd w księgowości" - podał z kolei "The New York Times".

Część deputowanych jest zdania, że rząd stara się zwiększyć pomoc dla Ukrainy w ramach środków już zatwierdzonych przez Kongres, zamiast poprosić o dodatkowe pieniądze.

Jednak, jak zauważył dziennik, na razie nie wiadomo, czy przeprowadzony audyt sprawi, że Ukraińcy będą mogli otrzymać jeszcze więcej uzbrojenia od Amerykanów (w ramach wspomnianych środków - przyp. red.).

Ogromna pomoc dla Ukraińców

Stany Zjednoczone są kluczowymi sojusznikami Ukrainy. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Amerykanie przekazali siłom ukraińskim kilka wielomiliardowych pakietów pomocowych, w tym wojskowych.

Agencja Associated Press przekazała, że na początku kwietnia amerykańska pomoc dla Ukrainy wynosiła już ponad 35 miliardów dolarów. Od tego czasu zatwierdzono kilka kolejnych pakietów pomocowych.