Amerykanie wstępnie potwierdzają to, co w zasadzie mówiło się od wczoraj - samolot szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna został zestrzelony. Doprecyzowali, że chodzi o pocisk rakietowy ziemia-powietrze.

Zdjęcie z miejsca katastrofy samolotu Jewgienija Prigożyna / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE HANDOUT / PAP/EPA

Wstępne ustalenia Amerykanów w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu w obwodzie twerskim przekazała agencja Reutera, która powołała się na dwóch pragnących zachować anonimowość amerykańskich urzędników.

Powiedzieli oni, że ze względu na wagę sprawy nie chcą ujawniać swoich nazwisk. Podkreślili, że informacje - nadal wstępne - są ciągle sprawdzane.

Katastrofa samolotu w Rosji

Należący do Jewgienija Prigożyna biznesowy odrzutowiec Embraer Legacy 600 o numerze RA-02796 rozbił się w środę wieczorem w pobliżu miejscowości Kużenkino w rosyjskim obwodzie twerskim. Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że maszyna leciała z Moskwy do Petersburga.

Telegram

Rosyjska agencja Interfax poinformowała, że na miejscu katastrofy samolotu znaleziono szczątki wszystkich dziesięciu osób, które znajdowały się na pokładzie - siedmiu pasażerów i trzech członków załogi. Przekazano ponadto, że akcja poszukiwawcza została zakończona. Wcześniej Federalna Agencja Transportu Lotniczego potwierdziła, że na pokładzie znajdował się zarówno Jewgienij Prigożyn, jak i Dmitrij Utkin, prawa ręka szefa Grupy Wagnera.

Informacja o zakończeniu poszukiwań oznacza, że przywódca wagnerowców zginął w katastrofie. Do tej pory rosyjskie władze oficjalnie tego nie potwierdziły.

Zdjęcie z miejsca katastrofy samolotu Jewgienija Prigożyna / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Co ciekawe, do katastrofy w obwodzie twerskim doszło dokładnie dwa miesiące po buncie Grupy Wagnera, w trakcie którego najemnicy zajęli najpierw Rostów nad Donem, a następnie ruszyli w kierunku Moskwy, zatrzymując się ostatecznie ok. 200 km od stolicy Rosji po negocjacjach pomiędzy Jewgienijem Prigożynem, Alaksandrem Łukaszenką i Władimirem Putinem.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowania transportu lotniczego. Swoje śledztwo wszczęła również Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja).