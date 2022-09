Rosyjska piosenkarka Ałła Pugaczowa, która niedawno zwróciła się do władz Rosji, by uznały ją za "zagranicznego agenta", wyjechała z kraju razem ze swoimi dziećmi - podaje w czwartek rosyjski portal Izwiestija.

Ałła Pugaczowa / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Portal pisze, powołując się na źródła, że Pugaczowa najpewniej wyleciała z Moskwy do Tel Awiwu. Artystka nie ma biletu powrotnego - dodano.



W połowie września Pugaczowa opublikowała post, w którym zwróciła się do ministerstwa sprawiedliwości Rosji o uznanie jej za "zagranicznego agenta" w geście solidarności z mężem Maksimem Gałkinem. Napisała, że jej małżonek jest "prawdziwym i nieprzekupnym patriotą Rosji, życzącym ojczyźnie rozwoju, pokojowego życia, wolności słowa i tego, by nasi chłopcy przestali ginąć za iluzoryczne cele, które sprawiają, że nasz kraj staje się pariasem, i które utrudniają życie naszych obywateli".



Gałkin, który jest rosyjskim satyrykiem, został uznany przez ministerstwo sprawiedliwości Rosji za tzw. zagranicznego agenta. Mąż Pugaczowej od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę kilkakrotnie wypowiadał się przeciwko tej wojnie. Rosyjski resort oświadczył, że Gałkin "prowadził działalność polityczną" i otrzymywał fundusze z Ukrainy.



Wkrótce po inwazji Rosji, rozpoczętej 24 lutego, Gałkin wraz z rodziną wyjechał za granicę. W sierpniu Pugaczowa wróciła do Rosji, a jej mąż pozostał za granicą.



Pugaczowa jest powszechnie uważana za największą gwiazdę estrady byłego Związku Radzieckiego. Choć poza obszarem byłego ZSRR Pugaczowa nie zyskała szerokiej sławy, w swej ojczyźnie pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci życia publicznego. Po inwazji na Ukrainę nie wypowiadała się publicznie na ten temat.