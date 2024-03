Rosyjska prokuratura chce uznania Ałły Pugaczowej za zagranicznego agenta. Powód? 74-letnia dziś gwiazda radzieckiej estrady krytykuje Rosję za wojnę w Ukrainie.

Ałła Pugaczowa - gwiazda radzieckiej estrady / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Rosyjska prokuratura zwróciła się do ministerstwa sprawiedliwości o uznanie Ałły Pugaczowej za tzw. zagranicznego agenta - podaje agencja Reutera.

74-letnia piosenkarka krytykuje wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Jesienią 2022 roku Pugaczowa poinformowała, że wyjechała z Rosji do Izraela. Wcześniej zwróciła się do władz Rosji, by uznały ją za "zagranicznego agenta", w geście solidarności z mężem Maksimem Gałkinem. Napisała wówczas, że jej małżonek jest "prawdziwym i nieprzekupnym patriotą Rosji, życzącym ojczyźnie rozwoju, pokojowego życia, wolności słowa i tego, by nasi chłopcy przestali ginąć za iluzoryczne cele, które sprawiają, że nasz kraj staje się pariasem, i które utrudniają życie naszych obywateli".

Mąż Pugaczowej, który jest satyrykiem, od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę wypowiadał się przeciwko tej wojnie. Rosyjskie MSW stwierdziło, że Gałkin "prowadził działalność polityczną" i otrzymywał fundusze z Ukrainy.

Ałła Pugaczowa - kim jest

Ałła Pugaczowa na festiwalu w Sopocie w sierpniu 1978 roku / CAF/Stefan Kraszewski / PAP

Ałła Pugaczowa jest powszechnie uważana za największą gwiazdę estrady byłego Związku Radzieckiego. Choć poza obszarem byłego ZSRR Pugaczowa nie zyskała szerokiej sławy, w swej ojczyźnie pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci życia publicznego.

Ponad 500 jej piosenek przetłumaczono na kilka języków.

Łączny nakład jej płyt to ponad ćwierć miliarda egzemplarzy.

Gałkin jest piątym mężem Pugaczowej, jest od niej o 30 lat młodszy. Para ma dwójkę dzieci urodzonych przez surogatkę.