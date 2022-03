Rosja może przygotować się do użycia broni chemicznej lub biologicznej w Ukrainie - ostrzegają Amerykanie. Mocne słowa prezydenta Ukrainy po zbombardowaniu szpitala położniczego w Mariupolu. To kolejna doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W naszej relacji znajdziecie najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące walk za naszą wschodnią granicą.

Ucieczka ludności z Irpienia / MIKHAIL PALINCHAK / PAP/EPA

06:13

Obrońcy Mariupola w ciągu ostatnich 24 godzin, 9 marca, zniszczyli 4 rosyjskie czołgi, 1 bojowy wóz piechoty, a także zniszczyli i uszkodzili jeszcze 11 jednostek wrogich pojazdów opancerzonych - pisze Ukrinform, publikując zdjęcia zniszczonego sprzętu.

06:08

Alarmy przeciwbombowe słychać o poranku w Czernihowie i regionie - donosi Ukrinform.

05:54 Rosjanki nie przeczytają już Vogue'a

Magazyn Vogue przestaje wydawać swoje czasopisma w Rosji, informuje Daily Mail. Ma to związek, między innymi z nowym prawem cenzury wprowadzonym przez Putina.

"Nadal jesteśmy zszokowani i przerażeni bezsensowną przemocą i tragicznym kryzysem humanitarnym na Ukrainie" - powiedział dyrektor naczelny Vogue, Roger Lynch.



05:02 Charków: Pożar w bloku mieszkalnym po rosyjskim ostrzale

Po rosyjskim ostrzale w jednym z bloków mieszkalnych w osadzie Rohan należącej do regionu Charków, pali się mieszkanie (lub mieszkania), informuje na Tweeterze NEXTA.

04:41 Ukraińska armia: Powstrzymujemy rosyjską ofensywę

Armia powstrzymuje rosyjską ofensywę na Ukrainie - poinformował w nocy sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych na Facebooku, dodając, że na niektórych odcinkach rosyjskie oddziały straciły swoją siłę bojową i wprowadzają rezerwy.

Wojska Obrony Terytorialnej Ukrainy / PAP

Rosyjskie wojska nadal próbują zamknąć w okrążeniu Kijów a także wzmacniają swoje oddziały wokół miasta Mikołajów na południu Ukrainy.

03:54 Bellingcat: Za 7-10 dni Rosja wstrzyma ogień

Christo Grozev, dziennikarz śledczy portalu Bellingcat: "Za około 7 do 10 dni Rosja będzie próbowała zamrozić tę wojnę. Najprawdopodobniej nie będzie konkretnego przekazu, że wojna właśnie się skończyła.

Obawiam się, że będzie to okres, w którym nie będziemy wiedzieć, czy wojna się skończyła czy nie, ale nie będzie już rozlewu krwi i to jest najważniejsze.

Zbliżamy się do tego, to kwestia 10 dni. "Ponieważ pozycja Rosji słabnie, rozumieją to i będzie im lepiej nawet nie odwołać wojny, bo muszą przyznać, że jest przegrana, ale zatrzymać ją na jakimś zamrożonym etapie".

03:21 Snajper "Wali" będzie walczył dla Ukrainy

Najsłynniejszy snajper "Wali" jest już w Ukrainie.



UNICEF: Ponad milion dzieci uciekło z Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad milion dzieci uciekło z terenów objętych konfliktem do krajów sąsiednich - poinformowała szefowa Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) Catherine Russell.

Szefowa UNICEF stwierdziła, że jest przerażona doniesieniami o rosyjskim nalocie na szpital położniczo-pediatryczny w ukraińskim mieście Mariupol.

"Dzieci na Ukrainie rozpaczliwie potrzebują pokoju" - podkreśliła Russell.



02:48 USA dementują rosyjskie kłamstwa

"Odnotowaliśmy rozsiewanie fałszywych twierdzeń Rosji dotyczących rzekomych amerykańskich laboratoriów broni biologicznej i broni chemicznej na Ukrainie. Zauważamy również, że chińscy urzędnicy powtarzają te teorie spiskowe", napisała na Tweeterze rzeczniczka Białego Domu Jane Psaki.



02:25 Znów bomby spadają na przedmieścia Sum

Lotnictwo Federacji Rosyjskiej zbombardowało przedmieścia Sum i wsi Bytycia, podaje Ukrinform na Tweeterze.



02:13 Rosja prawdopodobnie korzysta w Ukrainie z najemników

Doświadczeni najemnicy z rosyjskich prywatnych firm wojskowych, mają być zaangażowani w walki w Ukrainie, informuje w nocy brytyjskie Ministerstwo Obrony. Władze w Moskwie niemal na pewno utrzymują z najemnikami kontakt, podaje resort.

Nie wyszczególniono z nazwy żadnej z takich firm, ale wymienione kraje wskazują, że chodzi o m.in. o tzw. grupę Wagnera.

01:32 J. Biden porozmawia przez telefon z Tayyipem Erdoganem

Prezydent USA Joe Biden przeprowadzi rozmowę telefoniczną z prezydentem Turcji Tayyipem Erdoganem, byomówić najnowsze wydarzenia z udziałem Rosji i Ukrainy, zapowiedział Biały Dom.

01:30 Zełenski: Przygotowujemy sześć kolejnych korytarzy humanitarnych

Portal Ukraińska Prawda: "Przygotowujemy sześć kolejnych korytarzy humanitarnych. Modlimy się, aby ludzie zostali zabrani z Mariupola, Izyum. Wołnowachy.

Chcemy zabrać ich do bezpiecznych miast naszej wolnej Ukrainy", powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.



01:19 Interfax: Ok. 50 tys. osób ewakuowano z Sum

W ciągu zaledwie dwóch dni, z miejscowości Sumy na Ukrainie, ewakuowało się około 50 tysięcy ludzi, podaje na Tweeterze ukraińska agencja Interfax.

01:09 Kolejni uchodźcy z Ukrainy dotarli do Olkusza w Małopolsce

Uchodźcy z Ukrainy docierają do Polski, Niemiec, Rumunii / PAP

Kolejny specjalny pociąg z uchodźcami przyjechał w nocy do Olkusza (Małopolskie). Stamtąd przybysze z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci, zostali rozwiezieni m.in. do Katowic i Krakowa.

W okolicy peronu powstało specjalne miasteczko przygotowane na dla uchodźców, którego centralnym punktem jest duża ogrzewana hala namiotowa.

01:04 Potężny zastrzyk finansowy dla Ukrainy od MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził w środę nadzwyczajną pomoc dla Ukrainy w wysokości 1,4 mld dolarów.

"Potrzeby finansowe są duże, pilne i mogą znacznie wzrosnąć w miarę trwania wojny" - powiedziała szefowa MFW Kristalina Georgiewa. Ostrzegła również, że w tym roku Ukraina doświadczy "głębokiej recesji"

00:57 Ukraina dołączy do Strategii Karpackiej?

Trwa III edycja Tygodnia Makroregionalnego, organizowanego przez Komisję Europejską.

"Włączenie karpackich regionów Ukrainy do unijnej Strategii Karpackiej, to szansa na rozwój dla tych obszarów", ocenił podczas swojego przemówienia ministerer funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

00:27 USA mówią o możliwości użycia broni chemicznej przez Rosję

Powinniśmy uważać na możliwe użycie przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie - powiedziała w środę rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, komentując rosyjskie twierdzenia na temat rzekomych amerykańskich laboratoriów broni biologicznej na Ukrainie.

"Teraz, gdy Rosja wysunęła te fałszywe twierdzenia, a Chiny, jak się wydaje, poparły tę propagandę, wszyscy powinniśmy uważać na możliwe użycie przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie, lub na operację pod fałszywą flagą z jej użyciem. To jasny schemat" - oceniła rzeczniczka.

00:11 Zełenski: zbombardowanie szpitala "zbrodnią wojenną"

"Zbombardowanie z powietrza (szpitala) jest ostatecznym dowodem. Dowodem na to, że dochodzi do ludobójstwa na Ukraińcach.

Nigdy nie popełniliśmy i nigdy nie popełnilibyśmy takiej zbrodni wojennej w miastach Donieck, Ługańsk czy w żadnym regionie" - powiedział prezydent Zełenski, odnosząc się do dwóch miast znajdujących się pod kontrolą prorosyjskich separatystów.

"Okrucieństwo! (...) Zatrzymajmy te morderstwa" - apelował ukraiński prezydent.



23:45 KFC i Pizza hut zawieszają działalność w Rosji

AmRest Holdings rozpoczął proces czasowego zawieszenia działalności marek KFC i Pizza hut w Rosji - poinformowała spółka w komunikacie.

"Skupiamy się przede wszystkim na pomocy ofiarom tych strasznych działań, a także na pracownikach AmRest i ich rodzinach.

Uważnie śledzimy rozwój sytuacji w regionie i będziemy kontynuować wspieranie wszystkich inicjatyw, które są podejmowane by pomóc potrzebującym" - napisano w komunikacie Amrestu.

23:41 Roger Waters (Pink Floyd): "Atak na Ukrainę to akt działanie gangstera"

"Działanie Putina to czyn gangstera. Musi nastąpić natychmiastowe zawieszenie broni.

Żałuję, że zachodnie rządy podsycają ogień, który zniszczy wasz piękny kraj, wysyłając broń na Ukrainę, zamiast angażować się w dyplomację, która będzie niezbędna do powstrzymania rzezi", napisał w liście do ukraińskich fanów Waters.

23:32 Kyiv Independent: Rosja może chcieć użyć broni chemicznej

Rosja może przygotować się do użycia broni chemicznej w Ukrainie. Istnieją "dobre powody", aby się tym martwić, zwłaszcza, że Rosja użyła takiej broni w Syrii, powiedzieli urzędnicy amerykańscy i brytyjscy na briefingu.

23:35 Firma Caterpillar zawiesza działalność w Rosji

Caterpillar Inc poinformował o zawieszeniu swojej produkcji w zakładach w Rosji.

"Rosja eskaluje swoje działania; łańcuch dostaw już został zakłócony przez sankcje. Zawieszamy działalność w naszych rosyjskich zakładach produkcyjnych, głosi komunikat firmy.

23:11

Zachodni oficjele są "poważnie zaniepokojeni" ryzykiem eskalacji wojny między Rosją a Ukrainą, w tym w szczególności możliwością użycia przez Rosję broni niekonwencjonalnej, najprawdopodobniej chemicznej - podały w środę wieczorem brytyjskie media.

Ostrzeżenie takie wygłosił jeden z zachodnich urzędników na briefingu dla dziennikarzy, jednak nie sprecyzowano, kim jest to źródło, ani nawet z jakiego kraju pochodzi.

"Myślę, że mamy powody, by być poważnie zaniepokojeni ewentualnym użyciem broni niekonwencjonalnej, częściowo ze względu na to, co widzieliśmy, że wydarzyło się na innych teatrach działań. Jak już wspomniałem, na przykład ze względu na to, co widzieliśmy w Syrii, częściowo (też) z powodu tego, że widzieliśmy pewne przygotowywanie sceny do tego w pojawiających się domysłach dotyczących (operacji) fałszywej flagi, a także inne przesłanki. Jest to więc dla nas poważny powód do niepokoju" - mówi cytowane w brytyjskich mediach źródło.

23:05

Możliwość zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej w 2022 r. oraz kontynuowania nauki na polskich uczelniach przez Polaków i Ukraińców studiujących na Ukrainie przed napaścią Rosji na ten kraj - to m.in. przewiduje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, którą w środę, z poprawkami, uchwalił Sejm.

23:00

Wiceprezydent USA Kamala Harris przybyła w środę późnym wieczorem do Warszawy; podczas wizyty w Polsce ma rozmawiać m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim, a także odwiedzić polskich i amerykańskich żołnierzy. Amerykański Air Force Two z Kamalą Harris na pokładzie wylądował na warszawskim Lotnisku Chopina po godz. 22. Amerykańską wiceprezydent powitał m.in. ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski i szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch.