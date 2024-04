Niemcy dostarczyły Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej - podał rząd w Berlinie. W pakiecie znalazło się m.in. 10 bojowych wozów piechoty Marder, zestaw przeciwlotniczy Skynex, ok. 30 tys. sztuk amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard oraz amunicja do systemu obrony powietrznej Iris-T. Wtorek to 797. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 30.04.2024 r.

Zniszczenia po poniedziałkowym rosyjskim ostrzale Odessy / Alena Solomonova / PAP 11:40 Zdolność Ukrainy do uderzania w rosyjskie lotnictwo taktyczne, której przykładem był sobotni atak na lotnisko wojskowe w Kraju Krasnodarskim, jest kluczowa dla obrony linii frontu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano informację podaną w sobotę przez agencję Interfax Ukraina o tym, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) użyła dronów do ataku na lotnisko wojskowe w Kuszczewsku oraz dwie rafinerie, w Ilsku i Sławiańsku, w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Dodano, że według rosyjskiego ministerstwa obrony zestrzelono 66 dronów, co ilustruje skalę ataku.

W aktualizacji przekazano, że na lotnisku w Kuszczewsku stacjonuje wiele rosyjskich myśliwców, w Su-34 (w kodzie NATO: Fullback) i Su-35S (Flanker M), które są używane codziennie w misjach uderzeniowych na ukraińskie pozycje na linii frontu, w tym do intensywnego zrzucania bomb szybujących. Pochodzące z otwartych źródeł nagrania wideo pokazują kilka zniszczonych zestawów bomb szybujących w składzie na terenie lotniska. 11:39 Niemcy dostarczyły Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej - podał rząd w Berlinie. W pakiecie znalazło się m.in. 10 bojowych wozów piechoty Marder, zestaw przeciwlotniczy Skynex, ok. 30 tys. sztuk amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard oraz amunicja do systemu obrony powietrznej Iris-T. Ponadto dostarczono m.in. 7,5 tys. sztuk pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, amunicję do czołgu Leopard 2 i 3 tys. sztuk ręcznej broni przeciwpancernej. Obiecany w połowie kwietnia trzeci zestaw przeciwlotniczy Patriot nie znalazł się na zaktualizowanej liście niemieckiej pomocy wojskowej - pisze portal tagesschau. 10:28 Dwie osoby zginęły, a sześć odniosło obrażenia w wyniku ataków sił rosyjskich na dwie dzielnice Charkowa, na wschodzie Ukrainy - poinformował rano szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

"Uderzono w infrastrukturę cywilną. Ataki odnotowano w pobliżu parku. Trwa ustalanie liczby ofiar" - dodał. Armia rosyjska zaatakowała Charków kierowaną bombą lotniczą KAB-500 - wynika ze wstępnych ustaleń.

08:35 Około 30 Ukraińców zginęło podczas prób nielegalnego przekroczenia granicy kraju w celu uniknięcia poboru do wojska po wybuchu pełnowymiarowej wojny Rosji przeciw Ukrainie w lutym 2022 roku - powiedział agencji Ukrinform rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko. Niektórzy stracili życie, usiłując pokonać górską rzekę lub przejść przez góry - oświadczył rzecznik. Zgodnie z przepisami stanu wojennego na Ukrainie, mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat nie wolno - z nielicznymi wyjątkami - opuszczać kraju, gdyż mogą zostać zmobilizowani.

Zobacz również: Kilkudziesięciu Ukraińców zginęło, chcąc uniknąć poboru do wojska 05:29 Brytyjska księżna Zofia - żona najmłodszego brata króla Karola III, księcia Edwarda - złożyła w poniedziałek niezapowiadaną wizytę na Ukrainie - przekazał po jej zakończeniu Pałac Buckingham. Jest ona pierwszą osobą z rodziny królewskiej, która odwiedziła ten kraj od początku wojny. Jak przekazał Pałac Buckingham, wizyta miał na celu "okazanie solidarności z kobietami, mężczyznami i dziećmi dotkniętymi wojną". Była to kontynuacja działań księżnej Zofii na rzecz osób będących ofiarami przemocy seksualnej związanej z konfliktami zbrojnymi. 59-letnia księżna spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i pierwszą damą Oleną Zełenską. Odwiedziła także katedrę w Kijowie oraz miejscowość Bucza, gdzie w masowych grobach pochowane zostały ofiary rosyjskiej agresji. W brytyjskiej ambasadzie w Kijowie rozmawiała z ofiarami przemocy seksualnej ze strony rosyjskich wojsk. 05:25 Obserwatorzy ONZ stwierdzili, że podczas ostrzału Charkowa 2 stycznia użyto północnokoreańskich rakiet balistycznych serii Hwasong-11, co narusza embargo na dostawy broni z KRLD - poinformował Reuters. Według agencji na początku kwietnia trzech obserwatorów północnokoreańskich sankcji ONZ odwiedziło Ukrainę, aby sprawdzić wrak rakiety, którą Rosjanie atakowali Charków. Nie znaleźli żadnych dowodów na to, że rakieta została wyprodukowana przez Rosję.

Zidentyfikowali ją natomiast jako północnokoreańską rakietę balistyczną Hwasong-11, która została po raz pierwszy publicznie przetestowana w Pjongjangu w 2019 r. Od 2006 r. oficjalnie Korea Północna podlega sankcjom ONZ ze względu na rozwój produkcji rakiet balistycznych i programy nuklearne.

