15:01

Ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makejew ostro skrytykował apel grupy polityków SPD i związkowców o negocjacje pokojowych między Rosją a Ukrainą. Ten apel o pokój nie jest żartem prima aprilisowym. To czysty cynizm wobec licznych ofiar rosyjskiej agresji - powiedział agencji dpa.

Apel ma to tylko jeden cel: "zatuszować zbrodnie Rosji, a tym samym odpowiedzialność rosyjskiego reżimu", stwierdził ambasador. Wobec brutalnej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, jedyny możliwy apel o pokój brzmi: "Panie Putin, natychmiast wycofaj swoje wojska z całego terytorium Ukrainy!".

Inicjatorem opublikowanego w sobotę apelu jest historyk Peter Brandt, syn byłego kanclerza Willy'ego Brandta, wraz z byłym szefem niemieckiej federacji związków zawodowych Reinerem Hoffmannem i byłym posłem do Bundestagu z ramienia SPD Michaelem Muellerem. Wezwano w nim kanclerza Olafa Scholza do współpracy z Francją w celu przekonania Brazylii, Chin, Indii i Indonezji do mediacji dla szybkiego osiągnięcia zawieszenia broni.

14:34

Miejscem eksplozji, którą w niedzielę rano słychać było w okupowanym przez Rosjan Melitopolu, był teren lokomotywowni, gdzie Rosjanie remontują swój sprzęt wojskowy i magazynują paliwo - poinformował ukraiński mer miasta Iwan Fedorow.

Urzędnik, cytowany przez agencję Ukrinform powiedział, że na terenie lokomotywowni doszło do sześciu wybuchów. W miejscu tym "wróg rozmieścił warsztaty naprawy sprzętu wojskowego, a także magazyn paliwa i amunicji" - wyjaśnił mer. To druga seria eksplozji na tym terenie, do pierwszej doszło na początku tygodnia - dodał Fedorow.

14:19

Sześć osób zginęło w ostrzale Kostantynówki w obwodzie donieckim; Rosjanie ostrzelali miasto z systemów przeciwlotniczych S-300 i artylerii rakietowej Uragan - poinformował w niedzielę Andrij Jermak, szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

"Rannych jest osiem osób, które zostały trafione odłamkami. Wszystkim udzielana jest pomoc lekarska. Zginęło sześć osób" - napisał Jermak w komunikacie na serwisie Telegram.

13:00

"Wojska Rosji na kierunku donieckim wycofały się z niektórych pozycji" - powiedział w niedzielę przedstawiciel armii ukraińskiej Ołeksij Dmytraszkiwski. Inny rzecznik armii Serhij Czerewaty powiedział, że Rosjanie aktywizują się na kierunku łymanskim i kupiańskim.

Rosjanie wycofali się z niektórych pozycji na kierunku donieckim i teraz armia ukraińska przygotowuje pozycje w celu prowadzenia działań obronnych - powiedział Dmytraszkiwski, przedstawiciel wojskowych służb prasowych Ukrainy.

Zastrzegł jednak, że Rosjanie wciąż prowadzą działania szturmowe w rejonie Awdijiwki, Marjinki i Karliwki.

12:26

"Znaczna część spośród nawet 200 tys. rosyjskich ofiar od początku inwazji na Ukrainę zginęła lub została ranna wskutek przyczyn niebojowych, w tym zwłaszcza wypadków związanych ze spożywaniem alkoholu" - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że 27 marca rosyjski kanał informacyjny Telegram poinformował o "niezwykle wysokiej" liczbie incydentów, przestępstw i zgonów związanych ze spożywaniem alkoholu wśród rozmieszczonych sił rosyjskich. Inne główne przyczyny ofiar niebojowych to prawdopodobnie niewłaściwe obchodzenie się z bronią podczas ćwiczeń, wypadki drogowe i urazy klimatyczne, takie jak hipotermia.

11:18

O odgłosach eksplozji w okupowanym przez Rosjan Melitopolu, w obwodzie zaporoskim, powiadomił w niedzielę mer Iwan Fedorow. „Ustalamy, co tym razem płonie u wroga. Czekamy na szczegóły od sztabu generalnego (ukraińskiej armii)” – dodał urzędnik.

"Wybuchowa niedziela dla okupantów w Melitopolu. W mieście słychać wybuchy" – poinformował.

10:42

W ciągu doby siły ukraińskie odparły ponad 70 ataków wroga na kierunkach łymanskim, bachmuckim, awdijiwskim, marjinskim. Najbardziej intensywne walki toczą się w rejonie Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki w obwodzie donieckim.

W ciągu doby armia rosyjska przeprowadziła dwa ataki rakietowe i trzydzieści lotniczych. Ponad 40-krotnie przeciwnik zastosował wyrzutnie wieloprowadnicowe. Oprócz tego armia agresora stale prowadzi ostrzały wzdłuż linii frontu przy użyciu różnego rodzaju uzbrojenia.

Wojsko ukraińskie przy użyciu lotnictwa, wojsk rakietowych i artylerii raziło 11 celów armii wroga, w tym żołnierzy i sprzęt, magazyny amunicji. Zestrzelono jeden bezzałogowiec typu Organ.

09:23

O kolejnych ofiarach śmiertelnych i rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby powiadomiły w niedzielę władze obwodów charkowskiego, donieckiego, chersońskiego i sumskiego Ukrainy.

Dwie osoby zginęły w niedzielę rano w ostrzale w obwodzie sumskim na północy kraju. W obwodzie chersońskim zginęła jedna osoba, a dwie są ranne. Jeden mężczyzna zginął, a jeden został ranny w obwodzie charkowskim. Miejscowości regionu były ostrzeliwane m.in. rakietami z systemów S-300.

Władze obwodu donieckiego powiadomiły z kolei o pięciu osobach, które zostały ranne w wyniku ostrzałów rosyjskich wojsk w Torecku i w Bachmucie.

08:28

Rosjanie zmienili taktykę, częściej stosując lotnicze bomby kierowane w niedużej odległości od linii frontu – powiedziała w niedzielę Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskiej armii na południu kraju.

„Charakterystyczna zmiana taktyki Rosji polega na tym, że przy użyciu (myśliwców) Su-35 atakują oni tereny przyfrontowe. To kilkadziesiąt kilometrów, dokąd mogą sięgać kierowane bomby lotnicze, odpalane z myśliwców. Chroniąc samoloty, Rosjanie nie wprowadzają ich do strefy działania ukraińskiej obrony powietrznej, a bomby wykorzystują przeciwko ludności cywilnej” – powiedziała w niedzielę Humeniuk na antenie telewizji ukraińskiej. Cytuje ją portal Suspilne.





07:37

Rosyjska ofensywa zimowa nie doprowadziła do postawionego przez Kreml celu zajęcia obwodów donieckiego i ługańskiego do końca marca – pisze w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Think tank przypomina, że o zajęciu obwodu donieckiego jako głównym celu rosyjskich działań na froncie mówił w grudniu ub. roku szef sztabu generalnego Rosji Walerij Gierasimow i przytacza opinie wywiadów brytyjskiego i ukraińskiego, że celu tego nie udało się zrealizować w wyznaczonym przez Kreml terminie do końca marca.

ISW oceniał wcześniej, że rosyjska ofensywa zimowa nie będzie skuteczna ze względu na stałą niezdolność dowództwa do skutecznego zorganizowania takiej kampanii.

06:52

Rosja stała się wasalem Chin, a one nie pozwolą Moskwie na użycie broni jądrowej. Ta sytuacja może wymknąć się spod kontroli, czego Pekin nie potrzebuje - powiedział w rozmowie z PAP sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Oceniając wizytę chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie Daniłow uznał, że była ona dla Pekinu wyzwaniem ze względu na nakaz aresztowania Putina za zbrodnie wojenne na Ukrainie. Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał taki nakaz 17 marca.

06:50

W Słowiańsku na Ukrainie miejska komisja ochrony praw dziecka podjęła decyzję o przymusowej ewakuacji dzieci, a opiekunowie, którzy odmówią wyjazdu, zostaną pozbawieni praw do opieki nad dziećmi - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na Ołenę Sokołową, szefową miejskiej służby dziecięcej.

"Obowiązkowa ewakuacja w obwodzie donieckim została zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2022 r. Opiekunowie są zobowiązani do ewakuacji z dziećmi poza obwód doniecki do bezpieczniejszych regionów Ukrainy. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku jest obowiązkiem opiekunów i organów opiekuńczych" - powiedziała Sokołowa.

Podkreśliła, że służba stale kontaktuje się z rodzinami i wyjaśnia, że ewakuacja jest bezpłatna. "27 marca podczas ostrzału w Słowiańsku ranny został nieletni. Dlatego ponownie podejmujemy środki w ostrzejszej formie" - zaznaczyła.

06:37

Amerykański dziennik "The Wall Street Journal" zażądał w sobotę po raz kolejny natychmiastowego uwolnienia swego moskiewskiego korespondenta Evana Gershkovicha, zatrzymanego w czwartek w Jekaterynburgu przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB).

"Sprawa Evana jest okrutną zniewagą dla wolnej prasy i powinna wywołać oburzenie wśród wszystkich wolnych ludzi i rządów na całym świecie" - napisała gazeta w oświadczeniu na Twitterze.

Niezależny portal Meduza podał w czwartek rano, że Gershkovich zaginął podczas pobytu w Jekaterynburgu. Krótko potem ukazało się oświadczenie rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), oskarżającej dziennikarza o zbieranie informacji stanowiących tajemnicę państwową. FSB potwierdziła, że dziennikarz został zatrzymany.

06:30

Francuski ochotnik zginął tydzień temu na Ukrainie - poinformowało francuskie MSZ, potwierdzając informacje dziennika "Le Monde". "Dotarła do nas smutna wiadomość o tej śmierci. Składamy kondolencje rodzinie, z którą odpowiednie departamenty ministerstwa (...) są w kontakcie" - oświadczył resort.

W zeszłym tygodniu MSZ w Paryżu potwierdziło śmierć Kevina D., który wyjechał ponad rok temu, by walczyć u boku Ukraińców w rejonie Bachmutu, o który od kilku miesięcy toczą się zacięte walki między Ukraińcami a Rosjanami.