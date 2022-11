“W tej chwili we Lwowie jest woda i prąd. Transport elektryczny również pracuje. Niestety ostatnie ataki wyrządziły duże szkody i teraz rozumiemy, że następnym razem będą atakowane obiekty krytyczne infrastruktury, dlatego musimy mieć inne możliwości. Mamy generatory, które kupiliśmy kiedyś, ale teraz potrzebujemy ich o wiele więcej. Potrzebne nam też jest paliwo” – przekazał w rozmowie z PAP mer Lwowa Andrij Sadowy. “Planujemy, że będzie nam potrzebne minimum 60 ton paliwa diesla dziennie” – sprecyzował. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjski myśliwiec wystrzelił dwa pociski rakietowe, które przeleciały nad korytarzem zbożowym. Każdy z tych ataków Rosjan zagraża eksportowi żywności - oświadczył prezydent Ukrainy. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Naprawa mostu kolejowego w Kupiańsku w obwodzie charkowskim / SERGIY KOZLOV / PAP/EPA

05:52

W tej chwili we Lwowie jest woda i prąd. Transport elektryczny również pracuje. Niestety ostatnie ataki wyrządziły duże szkody i teraz rozumiemy, że następnym razem będą atakowane obiekty krytyczne infrastruktury, dlatego musimy mieć inne możliwości. Mamy generatory, które kupiliśmy kiedyś, ale teraz potrzebujemy ich o wiele więcej. Potrzebne nam też jest paliwo - przekazał w rozmowie z PAP mer Lwowa Andrij Sadowy. Planujemy, że będzie nam potrzebne minimum 60 ton paliwa diesla dziennie - sprecyzował.

We Lwowie mamy około 6 tysięcy schronów, gdzie ludzie mogą się schować w razie ataków. W większości z nich będą wstawione specjalne piece. Ludzie muszą mieć też zapewnione ogrzewanie w razie ataków, które zniszczą infrastrukturę, bo jej naprawienie zajmie kilka dni - tłumaczył Sadowy w wywiadzie. Jak podał, na stałe we Lwowie jest obecnie ok. 150 tys. uchodźców. Większość z nich jest tu oficjalnie zarejestrowanych. Są tu osoby, które wszystko straciły i nie mają gdzie wrócić, np. z Mariupola, Melitopola, Zaporoża, jest wielka społeczność z Charkowa. Przyjmujemy ich jako rodaków, to teraz nowi mieszkańcy Lwowa - wyjaśnił.

05:50

Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjski myśliwiec wystrzelił dwa pociski rakietowe, które przeleciały nad korytarzem zbożowym. Każdy z tych ataków Rosjan zagraża eksportowi żywności - oświadczył prezydent Ukrainy.

Kilka godzin wcześniej Zełenski w rozmowie telefonicznej podziękował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi za aktywny udział w przywróceniu umowy zbożowej z Rosją i eksportu ukraińskich płodów rolnych przez Morze Czarne.