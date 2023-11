Z dyskusji prokremlowskich blogerów wojennych wynika, że rosyjski Sztab Generalny używa map obszaru działań zbrojnych na Ukrainie, odbiegających od realiów taktycznych i oczekuje od dowódców na froncie postępów, które dostosują realia do owych map - podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Rosja twierdzi, że stworzyła batalion złożony z ukraińskich jeńców. Mają oni brać udział w walkach po stronie rosyjskiej. Takie informacje przekazała rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti. Czwartek to 624. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 09.11.2023 r.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

09:00

Sąd w Rostowie nad Donem na południu Rosji skazał na 19 lat więzienia ukraińskiego jeńca wojennego Antona Czerednyka, który trafił do niewoli podczas walk o Mariupol - podało Radio Swoboda. Wymiar kary jest o dwa lata wyższy, niż żądał prokurator.

Czerednyk, żołnierz ukraińskiej piechoty morskiej, znalazł się w niewoli rosyjskiej wiosną 2022 roku. Rosjanie oskarżyli go o zabicie cywila i próbę obalenia władzy w tzw. Donieckiej Republice Ludowej, powołanej przez separatystów wspieranych przez Moskwę.

Czerednyk pozostaje w areszcie śledczym w Rostowie nad Donem. Nie dopuszczono do niego niezależnych adwokatów, broni go adwokat z urzędu - podało Radio Swoboda. Wyrok nie jest prawomocny; obrona złoży apelację.



08:52

Z dyskusji prokremlowskich blogerów wojennych wynika, że rosyjski Sztab Generalny używa map obszaru działań zbrojnych na Ukrainie, odbiegających od realiów taktycznych i oczekuje od dowódców na froncie postępów, które dostosują realia do owych map - podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank informuje w najnowszym raporcie, że o tej możliwości blogerzy dyskutowali w odpowiedzi na pytanie jednego z nich, czemu wojska rosyjskie nie ostrzeliwują dużego skupiska sił ukraińskich w pobliżu linii frontu.

"Rosyjski bloger twierdził, że wojskowi rosyjscy na froncie mają dostęp do 'prawdziwej' mapy i że dowódcy rosyjscy nakazują swym oddziałom, by prowadziły rutynowe ataki w celu osiągnięcia postępów, które dostosują 'prawdziwą' mapę do mapy Sztabu Generalnego" - przekazuje ISW.

Z omawianej dyskusji wynika, że również wcześniej zdarzały się pojedyncze ataki, których celem było dostosowanie realiów do niedokładnej mapy frontu. Niemniej, bloger cytowany przez ISW po raz pierwszy usłyszał, że istnieje szerszy nakaz operacyjny, by postępy na linii frontu pokrywały się z domniemaną mapą Sztabu Generalnego.

Sztab Generalny "coraz częściej wymaga od dowódców na froncie, by składali mu pozytywne meldunki" - dodaje ISW. Ośrodek przypomina, że dość częste są wśród prokremlowskich blogerów skargi, iż dowódcy rozmaitego szczebla przedstawiają swoim zwierzchnikom nieprawdziwe i upiększone raporty.



08:40

Rosja twierdzi, że stworzyła batalion złożony z ukraińskich jeńców. Mają oni brać udział w walkach po stronie rosyjskiej. Takie informacje przekazała rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti.