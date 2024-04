Ukraińskiej obronie przeciwlotniczej brakuje amunicji, pozostaje ona ograniczona i zdegradowana, co pozwala rosyjskim samolotom swobodnie i bez zagrożeń operować w niektórych krytycznych obszarach frontu - analizuje ISW. Siemion Jeremin, korespodent wojenny rosyjskiego dziennika "Izwiestija", zginął w południowowschodniej Ukrainie. Sobota jest 787. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia wojenne po rosyjskim ataku na Dniepr / Ukraine State Emergency Service / PAP/EPA

07:25

Ukraińskiej obronie przeciwlotniczej brakuje amunicji, w związku z czym rosyjskie lotnictwo działa skutecznie i wspiera konsekwentne i szybkie sukcesy armii rosyjskiej m.in. w pobliżu miasta Czasiw Jar - pisze w sobotę w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Analitycy wojskowi amerykańskiego think tanku uważają, że ukraińska obrona powietrzna pozostaje ograniczona i zdegradowana, co pozwala rosyjskim samolotom swobodnie i bez zagrożeń operować w niektórych krytycznych obszarach frontu. ISW podkreśla, że zdolność rosyjskich samolotów do działania do 100 km w głąb ukraińskiej przestrzeni powietrznej bez znaczących strat wskazuje, że ukraińska obrona powietrzna w tym rejonie jest obecnie niewystarczająca, aby odstraszyć lub uniemożliwić rosyjskim samolotom działanie na linii frontu.

Zdaniem amerykańskich analityków zdolność Ukrainy do przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu na rosyjskie strategiczne samoloty bojowe może tymczasowo ograniczyć działania rosyjskich sił powietrznych, podobnie jak miało to miejsce wcześniej w przypadku samolotów taktycznych.

Jednak ta ukraińska zdolność do uderzenia nie może zrekompensować krytycznego niedoboru amunicji dla obrony powietrznej na całym terenie działań. Siły ukraińskie są zmuszone podejmować trudne decyzje, w jaki sposób rozdysponować swoje ograniczone zasoby obrony powietrznej - podkreśla ISW.

07:19

Siemion Jeremin, korespodent wojenny rosyjskiego dziennika "Izwiestija" zginął w piątek w południowowschodniej Ukrainie, w rezultacie ataku drona - poinformował Reuters powołując się na komunikat dziennika.

Według "Izwiestiji" 42-letni Jeremin zmarł w rezultacie odniesionych ran po ataku drona w rejonie miasta Zaporożija, w południowo wschodniej Ukrainie, skąd relacjonował przebieg działań wojennych.

Jak relacjonuje Reuters, "Izwiestia" podały, iż Jeremin wysyłał relacje z rejonów najcięższych walk we wschodniej Ukrainie w ciągu trwającej już 25 miesięcy rosyjskiej agresji, w tym z Mariupola obleganego przez wojska rosyjskie przez 3 miesiące w 2022 roku oraz Maryinki i Wuhledaru.