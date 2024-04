Koniec misji poszukiwawczo-ratowniczej w Czernihowie. To miasto na północy Ukrainy zostało wczoraj ostrzelane przez Rosjan. W wyniku ataku zginęło 18 osób, a 78 zostało rannych. Siły obrony Ukrainy strąciły wszystkie 13 dronów Shahed, którymi Rosja zaatakowała ostatniej nocy - powiadomił w czwartek dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. Rosja rozpocznie wielką ofensywę w czerwcu, by spróbować zdobyć cały Donbas - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow dziennikowi "Washington Post". Czwartek jest 785. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 18.04.2024 r.

W wyniku wczorajszego rosyjskiego ataku na Czernihów zginęło 18 osób / SERHII OLEXANDROV / PAP/EPA

09:33

Niemiecki rząd rozpoczyna nową inicjatywę mającą na celu dostarczenie Ukrainie dodatkowego sprzętu obrony powietrznej - ogłoszono. W tym celu minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock i minister obrony Boris Pistorius zwrócili się do partnerów z NATO i Unii Europejskiej oraz państw trzecich.

Inicjatywa "Immediate Action on Air Defense" ma na celu zapewnienie Ukrainie jeszcze większego wsparcia w zakresie obrony powietrznej tak szybko, jak to możliwe. Konieczne jest "ponowne poważne przyjrzenie się, czy dostępne są dalsze systemy, które można szybko udostępnić Ukrainie" - powiedział rzecznik federalnego ministerstwa spraw zagranicznych, cytowany przez portal dziennika "Sueddeutsche Zeitung".



09:32

Rosja rozpocznie wielką ofensywę w czerwcu, by spróbować zdobyć cały Donbas, zainteresowanie Kremla skupi się też na listopadowych wyborach prezydenckich w USA i ich następstwach - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow dziennikowi "Washington Post".

Do czasu inauguracji waszego prezydenta (Rosjanie) będą starali się zdobyć jak najwięcej terytoriów obwodu donieckiego i ługańskiego, być może mając nadzieję, że ponownie wybrany zostanie na prezydenta Donald Trump i zatwierdzi ich zdobycze - cytuje Budanowa amerykański dziennik.

Aby pokrzyżować te plany, Budanow zamierza przeprowadzać więcej ataków transgranicznych z wykorzystaniem rosyjskich ochotników, którzy działają w Rosji przy wsparciu HUR, a także stosować więcej dronów do uderzeń poza linią frontu.

09:31

Siły obrony Ukrainy strąciły wszystkie 13 dronów Shahed, którymi Rosja zaatakowała ostatniej nocy - powiadomił w czwartek dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. W ciągu minionej doby miało miejsce 87 starć bojowych - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.



09:29

Koniec misji poszukiwawczo-ratowniczej w Czernihowie. To miasto na północy Ukrainy zostało wczoraj ostrzelane przez Rosjan. Wiaczesław Czaus, szef władz obwodu czernihowskiego, oznajmił, że w wyniku ataku zginęło 18 osób, a 78 zostało rannych.

W szpitalach przebywa 37 poszkodowanych. Wszelka niezbędna pomoc medyczna, w tym lekarstwa, jest zapewniana na miejscu, w Czernihowie - dodał Czaus w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

Celem ataku był "gęsto zaludniony obszar, skrzyżowanie dwóch ruchliwych ulic, dlatego w momencie (ostrzału) znajdowało się tam wiele pojazdów" - relacjonował p.o. mera Czernihowa Ołeksandr Łomako. Gubernator Czaus powiadomił, że trzy pociski rakietowe Iskander uderzyły niemal w centrum miasta.