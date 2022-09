​Premier Węgier Viktor Orban oskarżył Brukselę o to, że jej polityka doprowadziła do wzrostu cen energii. Węgierski przywódca oczywiście ponownie pominął udział w Rosji w manipulowaniu dostawami surowców takich jak gaz. Orban podkreślił także, że jeśli Budapeszt nie otrzyma środków z UE, to pozyska pieniądze "z innych źródeł".

Viktor Orban / MAX BRUCKER / PAP/EPA Podczas przemówienia w parlamencie Viktor Orban ponownie oskarżył Unię Europejską o obecną sytuację gospodarką. Obecne wysokie ceny energii nie są spowodowane procesami gospodarczymi, ale wyraźnie wynikają z sankcji, za które odpowiadają decyzje polityczne w Brukseli - powiedział. Stwierdził, że w czerwcu "na porządku dziennym" Unia Europejska zaczęła nakładać sankcje na ropę i gaz ziemny (co nie jest prawdą i wytłumaczymy to w dalszej części artykułu - red.). W wyniku sankcji narody Europy zubożały, a Rosja nie padła na kolana. Broń wystrzeliła, ale to Europa strzeliła sobie w stopę - mówił. Obecnie kraje europejskie płacą karne premie za ropę, gaz ziemny i prąd - stwierdził. Podkreślił, że wpływa to także na ceny żywności. Stwierdził, że gdyby nie sankcje, to inflacja byłaby niższa "co najmniej o połowę". Stwierdził, że w związku z polityką banków centralnych, które w celu walki z inflacją podnoszą stopy procentowe, "gospodarce światowej grozi recesja, a gospodarce europejskiej - upadek". Orban podkreślił, że w kraju konieczne są inwestycje w energetykę i zapewnił, że jeśli UE nie zapewni niezbędnych środków, to "kwotę pozyskamy z innych źródeł". Orban zapomina o energetycznych manipulacjach Rosji Premier Węgier od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę próbuje lawirować między Moskwą, a Kijowem. Państwowe media przekonują, że za konfliktem stoją tak naprawdę Stany Zjednoczone, a sam Orban wielokrotnie sprzeciwiał się sankcjom, zwłaszcza wymierzonym w energetykę. Problem polega na tym, że nie ma żadnych antyenergetycznych sankcji "na porządku dziennym". Jak wylicza węgierski portal ekonomiczny Portfolio, z siedmiu unijnych pakietów tylko dwa dotyczyły rosyjskich nośników energii. Od sierpnia zabroniony jest import rosyjskiego węgla, a w grudniu wejdą w życie niepełne sankcje na rosyjską ropę i produkty rafineryjne. W związku z tymi ostatnimi ograniczeniami wyłączenia uzyskały Węgry, Czechy i Słowacja, które będą mogły pozyskiwać surowiec z rurociągu Przyjaźń. Orban bardzo wygodnie pomija także kwestię tego, że Gazprom już od końca 2021 roku manipulował dostawami gazu. Po wybuchu wojny odciął kilka krajów od surowca, a w innych przypadkach (np. Nord Stream 1) redukował dostawy, powołując się na problemy techniczne związane z wymianą turbiny. Warto też podkreślić, że polityka sankcji nie uległa zmianie, a mimo to w ostatnim czasie mamy do czynienia ze sporymi spadkami cen gazu. Zobacz również: UE chce wprowadzić limity cen na ropę z Rosji